الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قائد ألمانيا «مذهول» من جنون «الميركاتو الصيفي»!

قائد ألمانيا «مذهول» من جنون «الميركاتو الصيفي»!
4 سبتمبر 2025 13:05

براتيسلافا (د ب أ)

قال جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يشعر بالحيرة بسبب الارتفاع الجنوني في مبالغ الانتقالات في كرة القدم الاحترافية، لكنه أشار إلى أن اللاعبين ليس لهم تأثير كبير على هذا الاتجاه.
وتحدث كيميتش «30عاماً» قبل مواجهة المنتخب الألماني مع سلوفاكيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بعدما وصف أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ، هذا الأسبوع، المبالغ التي تم إنفاقها مؤخراً في فترة الانتقالات بأنها جنونية.
وقال كيميتش: «من الصعب استيعاب حجم الأموال التي تدفع مقابل لاعب واحد، سواء بالنسبة لنا- نحن اللاعبين- أو بالنسبة للمشجعين العاديين».
وأضاف أن الأرقام تحددها في النهاية آلية العرض والطلب: «في نهاية المطاف، السوق هو الذي يحدد السعر».
وقال هونيس إن المبالغ التي تم تداولها في فترة الانتقالات الصيفية جنونية تماماً»، مضيفاً: «في مرحلة ما، سيقول الناس: هل فقدوا عقولهم تماماً؟».
وأنفق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، 150 مليون يورو (175 مليون دولار) لكل من الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيزاك.
أما نيوكاسل يونايتد تعاقد مع فولتيماد، من شتوتجارت، مقابل 90 مليون يورو، متفوقاً على بايرن ميونيخ الذي انسحب من سباق التعاقد.
وكان بايرن حاول دون جدوى ضم فيرتز أيضاً.
ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن أندية كرة القدم المحترفة للرجال أنفقت مبلغاً قياسياً يقدر بـ76. 9 مليار دولار على الصفقات الدولية في فترة الانتقالات الأخيرة.
وقال كيميتش إن القوة المالية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن دوامة الأسعار لن تتوقف قريباً.
وأضاف: «بفضل الملكية وأموال البث التلفزيوني، يمكنهم على ما يبدو إخراج هذه المبالغ من جعبتهم بسهولة كبيرة». 

 

 

