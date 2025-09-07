الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشباب السعودي يضم لاعب وسط رايو فايكانو

الشباب السعودي يضم لاعب وسط رايو فايكانو
7 سبتمبر 2025 11:14

 
برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الشباب السعودي توصل لاتفاق مع رايو فايكانو الإسباني، لضم لاعب خط الوسط السنغالي الدولي باتي إسماعيل سيس.
وانتهت فترة الانتقالات الصيفية في أغلب دول العالم، لكنها مستمرة في السعودية حتى 11 سبتمبر الجاري، الأمر الذي يسمح للشباب بالاستمرار في تدعيم صفوفه.
ووفقاً لموقع «فووت ميركاتو» المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن الشباب صاحب المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري السعودي، أتم الاتفاق مع فايكانو على ضم باتي سيس البالغ من العمر 31 عاماً.
ويرتبط باتي سيس بعقد مع فايكانو حتى 2027، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب صاحب الـ17 مشاركة دولية مع منتخب السنغال، عشرة ملايين يورو. 

 

السعودية
الدوري السعودي
الشباب
رايو فايكانو
الدوري الإسباني
الليجا
السنغال
