الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مارسيال ينضم إلى مونتيري

مارسيال ينضم إلى مونتيري
13 سبتمبر 2025 11:28

مكسيكو سيتي (أ ب)

أعلن نادي مونتيري المكسيكي لكرة القدم، انضمام أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد السابق، للفريق.
ويصل مارسيال «29 عاماً»، الذي لعب 9 مواسم مع مانشستر يونايتد، لمونتيري بعدما خاض موسماً واحداً مع فريق أيك أثينا اليوناني.
ووقّع مارسيال عقداً يمتد لمدة عامين مع خيار إضافة عام ثالث، وفقاً لما أعلنه النادي المكسيكي.
وفي مونتيري، سينضم مارسيال للثنائي الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس وسيرخيو كاناليس.
وبدأ اللاعب الفرنسي مسيرته مع ليوم، ثم انتقل لموناكو، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد في موسم 2015 - 2016.
ولعب مارسيال 317 مباراة، وسجل 90 هدفاً مع مانشستر يونايتد، كما فاز معه بالدوري الأوروبي في موسم 2016 - 2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمي 2015 -2016 و2023- 2024، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في موسمي 2016 - 2017 و2022 - 2023، بالإضافة للدرع الخيرية في 2016.
ولعب مارسيال 31 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، كان آخرها في 2021.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أنتوني مارسيال
مونتيري
المكسيك
