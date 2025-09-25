الجمعة 26 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

تعديل مواعيد مباريات رباعي «سوبر أبوظبي» في الدوري المصري

25 سبتمبر 2025 19:27

القاهرة (د ب أ)

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم، تعديل مواعيد مباريات فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وذكر المركز الإعلامي لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم أن هذا التعديل في إطار الاستعدادات النهائية لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.
وأضاف: «وفقاً للقرار، تقام جميع المباريات الأربع يوم 2 نوفمبر المقبل، وتجرى مباراتا الزمالك مع طلائع الجيش، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بينما تنطلق مباراتا الأهلي مع المصري، وسيراميكا كليوباترا مع بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساء». وأوضح: «يهدف هذا التعديل إلى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر، وهي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا». وتابع: «بفضل هذا القرار، ستحظى جميع الفرق بفترة راحة متساوية قبل السفر إلى الإمارات والمشاركة في مباريات السوبر».
وأشار «يعكس هذا القرار حرص رابطة الأندية على تنظيم جدول المباريات بشكل يراعي مصلحة الأندية المشاركة في البطولات القارية والمحلية، ويضمن سير المنافسات في أجواء من التكافؤ والاحترافية».

الدوري المصري
السوبر المصري
أبوظبي
الأهلي المصري
الزمالك
