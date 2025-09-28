ليلة تاريخية.. هالاند صائد الإنجازات في «البريميرليج»

معتز الشامي (أبوظبي)

حطّم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند رقم أسطورة مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد المهاجم النرويجي السيتي إلى فوز عريض على بيرنلي 5-1، أمس السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وبفضل هدفيه، أصبح هالاند أفضل هداف إسكندنافي (النرويج والسويد والدنمارك) في تاريخ البريميرليج، بعد أن بلغ حاجز 93 هدفاً، ليتخطى مواطنه سولشاير صاحب 91 هدفاً، والدنماركي كريستيان إركسن (55)، والسويدي ألكسندر إيزاك (54)، والدنماركي جوشوا كينغ (53)، والسويدي فريدي ليونبرج (48).

كما انتقل هالاند إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ مانشستر سيتي، حيث سجّل 133 هدفاً في 153 مباراة، ما جعله تاسع أعلى هداف في تاريخ النادي متقدماً على بيلي جيليسبي، وفريد تيلسون.

ولكن لا يزال أمام المهاجم رقم 9 طريق طويل ليقطعه ليعادل الرقم القياسي الذي سجله سيرجيو أجويرو، والذي نجح في تسجيل 260 هدفاً خلال 10 سنوات مع مان سيتي.

كما أصبح هالاند ثاني أفضل هداف في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، حيث رفع هدفا النرويجي ضد بيرنلي رصيده إلى 52 هدفاً في 51 مباراة فقط على أرض السيتي، متفوقاً على رحيم ستيرلينج، الذي سجل 51 هدفاً في 109 مباريات، ويتصدر قائمة هدافي السيتي على ملعب الاتحاد سيرجيو أجويرو، حيث أحرز 106 أهداف في 142 مباراة.

وفي هذا الأسبوع أيضاً، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، حيث احتاج إلى 49 مباراة فقط، 13 مباراة أقل من أسرع لاعب سابق، وهو نجم مان يونايتد السابق رود فان نيستلروي.

ويتصدر المهاجم النرويجي الآن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أيضاً، برصيد 8 أهداف في 6 مباريات.

أفضل الهدافين في مانشستر سيتي

1- سيرجيو أجويرو: 260

2- إريك بروك: 177

3- تومي جونسون: 166

4- كولن بيل: 153

5- بيلي ميريديث: 152

6- جو هايز: 152

أفضل هداف إسكندنافي في البريميرليج

1. النرويجي إيرلينج هالاند(93)

2. النرويجي أولي جونار سولشاير (91)

3. الدنماركي كريستيان إركسن (55)

4. السويدي ألكسندر إيزاك (54)

5. الدنماركي جوشوا كينج (53)

6. السويدي فريدي ليونبرج (48)