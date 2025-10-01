الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية

أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية
1 أكتوبر 2025 17:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025


يستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتنظيم الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية – أبوظبي، والتي تُقام 25 و26 أكتوبر الجاري، بالقرب من المدخل الجنوبي لمركز مارينا. 
وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس 14 فريقاً ومنتخباً دولياً، من بينها «أمستردام» الهولندي، و«أولانباتار» من منغوليا، وباسكيت بون الألماني، والسيف البحريني، والعين الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرّنا عودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، ونحن على ثقة بأن البطولة ستُعزز سمعة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، من خلال تقديم تجربة متميزة ومثيرة لكل من اللاعبين والمشجعين».
وأضاف: «نهدف من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية إلى دعم الرياضة المجتمعية، من خلال ربط البطولات العالمية بالفعاليات المجتمعية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل فعّال، وفي الوقت نفسه تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية رائدة على المستوى العالمي».
من جانبه، عبّر إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن حماسه الكبير للعودة إلى أبوظبي مجدداً، مشيراً إلى أن مرور عشرة أعوام على استضافة العاصمة الإماراتية لأول جولة عالمية لكرة السلة الثلاثية يُجسّد حجم التطور المذهل الذي شهدته هذه اللعبة في الدولة. 
وأشاد سوريانو بدور مجلس أبوظبي الرياضي وشراكته الفاعلة في توفير أفضل بيئة للمنافسات، ودعمه المستمر لتوسيع قاعدة مجتمع لعبة كرة السلة الثلاثية المحلي، معرباً عن ثقته بأن نسخة هذا العام تواصل النجاحات السابقة، من خلال مزيج متميز يجمع بين الأجواء الحماسية والعروض المبهرة داخل الملعب وخارجه. 
ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للجولة أكثر من 200 ألف دولار، موزعة على الفرق الفائزة من المركز الأول حتى المركز السابع، بالإضافة إلى جوائز فرعية لأفضل فريق يفوز قبل الوقت المحدد، وجائزة أفضل مسدد للرميات الثلاثية.
ويصاحب البطولة مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك العروض الموسيقية، والمسابقات المجتمعية، وفعالية «سلام دانك» الشهيرة، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه لجميع الزوار.

الإمارات
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
كرة السلة
الاتحاد الدولي لكرة السلة
عارف العواني
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©