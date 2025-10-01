أبوظبي تستضيف الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتنظيم الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية – أبوظبي، والتي تُقام 25 و26 أكتوبر الجاري، بالقرب من المدخل الجنوبي لمركز مارينا.

وتشهد البطولة المرتقبة مشاركة نخبة من لاعبي كرة السلة الثلاثية من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس 14 فريقاً ومنتخباً دولياً، من بينها «أمستردام» الهولندي، و«أولانباتار» من منغوليا، وباسكيت بون الألماني، والسيف البحريني، والعين الإماراتي، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرّنا عودة الجولة العالمية لبطولة كرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة، ونحن على ثقة بأن البطولة ستُعزز سمعة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، من خلال تقديم تجربة متميزة ومثيرة لكل من اللاعبين والمشجعين».

وأضاف: «نهدف من خلال استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية إلى دعم الرياضة المجتمعية، من خلال ربط البطولات العالمية بالفعاليات المجتمعية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل فعّال، وفي الوقت نفسه تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية رائدة على المستوى العالمي».

من جانبه، عبّر إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة، عن حماسه الكبير للعودة إلى أبوظبي مجدداً، مشيراً إلى أن مرور عشرة أعوام على استضافة العاصمة الإماراتية لأول جولة عالمية لكرة السلة الثلاثية يُجسّد حجم التطور المذهل الذي شهدته هذه اللعبة في الدولة.

وأشاد سوريانو بدور مجلس أبوظبي الرياضي وشراكته الفاعلة في توفير أفضل بيئة للمنافسات، ودعمه المستمر لتوسيع قاعدة مجتمع لعبة كرة السلة الثلاثية المحلي، معرباً عن ثقته بأن نسخة هذا العام تواصل النجاحات السابقة، من خلال مزيج متميز يجمع بين الأجواء الحماسية والعروض المبهرة داخل الملعب وخارجه.

ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للجولة أكثر من 200 ألف دولار، موزعة على الفرق الفائزة من المركز الأول حتى المركز السابع، بالإضافة إلى جوائز فرعية لأفضل فريق يفوز قبل الوقت المحدد، وجائزة أفضل مسدد للرميات الثلاثية.

ويصاحب البطولة مجموعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك العروض الموسيقية، والمسابقات المجتمعية، وفعالية «سلام دانك» الشهيرة، لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه لجميع الزوار.