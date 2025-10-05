بايرن ميونيخ وكين ونوير.. «الموسوعة القياسية»!



فرانكفورت (رويترز)



حقق المهاجم هاري كين رقماً قياسياً جديداً في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عبر هدف، وأضاف زميله لويس دياز هدفين، ليقودا بايرن ميونيخ للفوز 3-صفر على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، ويواصل الفريق بدايته المثالية في الموسم بفوزه السادس على التوالي في الدوري.

وسجّل كين الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 27، ليكون الهدف 11 له في الدوري، ويصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا الرقم خلال ست مباريات.

ورفع كين رصيده من الأهداف في عشر مباريات بكل المسابقات إلى 18 هدفاً.

وحقق البايرن، الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في تسجيل الأهداف بالدوري الألماني، عبر إحراز 25 هدفاً في أول ست مباريات، الفوز بكل مبارياته العشر الرسمية التي خاضها هذا الموسم حتى الآن، وهو رقم قياسي للفريق منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى عام 1965.

وشهدت المباراة أيضاً الفوز رقم 362 لحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير في الدوري، ليعادل الرقم القياسي في المسابقة، الذي يحمله زميله السابق توماس مولر.

ورفع البايرن رصيده في صدارة الترتيب إلى 18 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعادل 1-1 مع رازن بال شبورت لايبزج، بينما تجّمد رصيد آينتراخت عند تسع نقاط في المركز السادس.

وقال كين قائد منتخب إنجلترا: «قدمنا أداءً رائعاً، أعتقد أننا أدينا بشكل جيد في الشوط الأول لنتقدم بهدفين، في الشوط الثاني، كنا أفضل، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين آخرين».

وأضاف: «نحظى بالزخم الآن، وعلينا الحفاظ عليه، الآن سنتوجه إلى المنتخبات، وبعدها سيكون أمامنا مباراة حاسمة على ملعبنا ضد دورتموند».

وبعد فوزه الساحق 5-1 على بافوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، انطلق البايرن بقوة في مباراة اليوم واحتاج إلى 15 ثانية فقط، ليتقدم بهدف سجّله الدولي الكولومبي دياز بتسديدة في الزاوية البعيدة، وهو ما أربك فرانكفورت.

وهز كل فريق شباك منافسه في بداية مثيرة للمباراة، لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، وكاد البايرن يضيف الهدف الثاني، عندما حاول روبن كوخ لاعب فرانكفورت تشتيت تمريرة واصطدمت الكرة بالعارضة، وتراجع إيقاع اللعب تدريجيا، لكن كين نجح في التسجيل بتسديدة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتمكّن فرانكفورت من التعافي، وظل في موقف دفاعي حتى بعد تراجع البايرن في منتصف الشوط الثاني، وبعدها سجّل دياز هدفه الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة رائعة، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري.