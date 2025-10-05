الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

صلاح يزين قائمة مصر في تصفيات «مونديال 2026»

صلاح يزين قائمة مصر في تصفيات «مونديال 2026»
5 أكتوبر 2025 11:53

القاهرة (د ب أ)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في الثامن و12 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين التاسعة والعاشرة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بأميركا والمكسيك وكندا.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن القائمة ضمت كلاً من: محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمي، ومعهم محمد هاني، وأحمد عيد، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، وعمرو الجزار، وحسام عبد المجيد، ومحمد حمدي، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمود صابر، وأحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، مصطفى فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد، وأسامة فيصل.
وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أنه كان هناك أكثر من اسم في حسابات الجهاز الفني، لكن الإصابة حالت دون انضمامهم، على رأسهم عمر مرموش، ومحمد عبد المنعم، ومحمد شحاتة، ونبيل عماد دونجا، وإمام عاشور، وصلاح محسن، ومحمود عبد الحفيظ زلاكه.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو، فيما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بفارق خمس نقاط خلف إثيوبيا في المركز الخامس، ويحتل منتخبا سيراليون وغينيا بيساو المركزين الثالث والرابع.

 

 

