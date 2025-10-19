منتخب اليد يخسر «الافتتاحية» أمام الصين في «آسيوية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

استهلّ منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب مشواره في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، بخوض مباراته الافتتاحية أمام نظيره الصيني، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويشارك وفد دولة الإمارات في الدورة ببعثة تضم 152 رياضياً من بينهم 107 لاعبين و45 لاعبة، يتنافسون في 19 رياضة مختلفة من الألعاب الفردية والجماعية.

وخسر منتخبنا الوطني لكرة اليد أمام نظيره الصيني بنتيجة 25 - 40 في أولى مبارياته بالبطولة، على أن يواجه «الثلاثاء» نظيره منتخب كازاخستان ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة، التي تضم إلى جانب الإمارات كلاً من الصين والكويت وإيران وتايلاند وكازاخستان.

جاءت المباراة سريعة الإيقاع منذ بدايتها، حيث نجح لاعبو منتخبنا في مجاراة المنتخب الصيني خلال فترات طويلة من اللقاء، وقدموا أداءً قوياً اتسم بالحماس والانضباط والروح العالية، قبل أن يتسع الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني لصالح المنتخب الصيني الذي حسم المواجهة.

وبرغم الخسارة، أظهر لاعبو منتخبنا إصراراً واضحاً على تقديم أداء مشرّف يعكس تطور كرة اليد الإماراتية في الفئات العمرية، ليبقى أمامهم أربع مباريات أخرى أمام منتخبات آسيوية قوية تمثل مدارس مختلفة في اللعبة.

من جانبه أعرب سعود صالح، رئيس اتحاد كرة اليد، عن سعادته بالمستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في أول ظهور لهم في الألعاب الآسيوية للشباب، مؤكداً أن المشاركة الحالية تُعد تجربة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من لاعبي كرة اليد الإماراتية.

وقال: «ننظر إلى هذه المشاركة من منظور استراتيجي يهدف إلى صقل مهارات لاعبينا الشباب واكتسابهم الخبرة الدولية في مواجهة مدارس آسيوية متنوعة. ورغم نتيجة المباراة الأولى، إلا أن الأداء في تطور إذا ما قارنا بين اليوم وآخر مشاركة في البطولة الآسيوية قبل عام، حيث لعبنا مع منتخب متطور وقادم من مشاركة في بطولة آسيوية قبل شهر».

وأضاف: «نمتلك جيلاً واعداً من اللاعبين يحتاجون إلى صقل مهاراتهم الفنية وقدراتهم البدنية، وبدعم اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة واتحاد اللعبة والأندية المحلية، سنواصل العمل على إعدادهم بالشكل الأمثل ليكونوا نواة لمنتخب الرجال في المستقبل القريب».

وأكد رئيس الاتحاد أن الجيل الحالي يمثل استثماراً رياضياً مهماً لمستقبل اللعبة، مشيراً إلى أن ما أظهره اللاعبون من انضباط داخل وخارج الملعب يعكس حجم الجهد المبذول من الجهازين الفني والإداري، والحرص على تقديم صورة مشرفة لرياضة اليد الإماراتية في المحافل القارية والدولية.