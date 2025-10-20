مواجهات قوية في الجولة الثانية من دوري الخليج للأندية الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)



تنطلق الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج للأندية الأبطال 2025، بإقامة 4 مباريات مثيرة اعتباراً من الغد، ويُتوقع أن ترسم ملامح المنافسة على التأهل للأدوار التالية ونصف نهائي البطولة بين فرق المجموعتين الأولى والثانية، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه من نتائج مؤثرة في مسار البطولة.

ويشارك العين ممثلاً عن دوري أدنوك للمحترفين، ما أضفى صبغة قوية على البطولة في نسختها الثانية، والتي كانت تبحث عن «جذب الأضواء» بعد الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير لبطولتي دوري أبطال آسيا النخبة ودوري الأبطال 2، خصوصاً أنها تقام في نفس توقيت مباريات البطولتين القاريتين.

ولكن مشاركة فرق الصف الأول بقيادة العين في المجموعة الأولى، حامل لقب آسيا مرتين، بالإضافة للشباب السعودي أحد أبرز الفرق الجماهيرية في الدوري السعودي، منح البطولة دفعة كبيرة، على مستوى التسويق والمتابعة الجماهيرية، رغم سهولة مباريات الدور الأول على «الزعيم» والشباب السعودي، ما يمنح النسخة الثانية من البطولة، قيمة تسويقية تعيدها إلى الواجهة.

وتُعد البطولة إحدى أبرز بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، وسيحصل بطل النسخة الثانية، على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، فيما يحصد الوصيف مليون دولار، كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث يحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى 50 ألف دولار، ويحصد هدّاف البطولة أيضاً 50 ألف دولار، بينما تم تخصيص جوائز مالية تحفيزية توزع وفق اللائحة، عبر مبلغ «مساهمة» للأندية المشاركة بواقع 300 ألف دولار لكل نادٍ مشارك، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي التي تبلغ 100 ألف دولار، بخلاف «مساهمة للسفر» للعب خارج الأرض، تُمنح لكل نادٍ مشارك، وتقدر بـ30 ألف دولار في كل مباراة يلعب فيها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار في كل مباراة يحقق فيها الفوز.

وتنطلق الجولة الثانية اليوم، بمواجهات المجموعة الثانية بحيث يلتقي التضامن اليمني مع الشباب السعودي على استاد سعود بن عبد الرحمن في قطر، وكان الشباب قد تعادل في الجولة الأولى أمام النهضة العماني، فيما يسعى التضامن إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الريان القطري بخماسية دون رد.

بينما في المجموعة الأولى، يستضيف نادي سترة البحريني نظيره زاخو العراقي على استاد خليفة الوطني بالبحرين، في لقاء يتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة، ويتقاسم زاخو الصدارة مع العين، بعد فوزه السابق على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يسعى سترة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته الأولى أمام العين وإحياء آماله في المنافسة.

وتتواصل الإثارة الأربعاء، إذ يواجه النهضة العماني فريق الريان القطري في مجمع السلطان قابوس الرياضي، في مباراة يتطلع فيها الريان إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى، بينما يتمسّك النهضة بفرصة تحسين موقعه على أرضه وبين جماهيره بعد تعادله الافتتاحي مع الشباب.

وفي ختام الجولة، يستضيف القادسية الكويتي فريق العين، زعيم آسيا، على استاد محمد الحمد بالكويت بعد غدٍ الأربعاء، في لقاء يسعى من خلاله العين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، في حين يدخل القادسية المباراة بطموح التعويض بعد خسارته الأولى وإحياء آمال المنافسة.

من المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ومفتوحة بين الفرق الساعية لتثبيت أقدامها في صدارة المجموعتين، وسط حضور جماهيري مرتقب يضفي مزيداً من الحماس والتشويق على البطولة.