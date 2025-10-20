الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مواجهات قوية في الجولة الثانية من دوري الخليج للأندية الأبطال

مواجهات قوية في الجولة الثانية من دوري الخليج للأندية الأبطال
20 أكتوبر 2025 14:21


معتز الشامي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
ردود فعل واسعة لقرعة دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة
سلاح الضربات الحرة غير مفعّل في دورينا


تنطلق الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج للأندية الأبطال 2025، بإقامة 4 مباريات مثيرة اعتباراً من الغد، ويُتوقع أن ترسم ملامح المنافسة على التأهل للأدوار التالية ونصف نهائي البطولة بين فرق المجموعتين الأولى والثانية، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه من نتائج مؤثرة في مسار البطولة.
ويشارك العين ممثلاً عن دوري أدنوك للمحترفين، ما أضفى صبغة قوية على البطولة في نسختها الثانية، والتي كانت تبحث عن «جذب الأضواء» بعد الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير لبطولتي دوري أبطال آسيا النخبة ودوري الأبطال 2، خصوصاً أنها تقام في نفس توقيت مباريات البطولتين القاريتين.
ولكن مشاركة فرق الصف الأول بقيادة العين في المجموعة الأولى، حامل لقب آسيا مرتين، بالإضافة للشباب السعودي أحد أبرز الفرق الجماهيرية في الدوري السعودي، منح البطولة دفعة كبيرة، على مستوى التسويق والمتابعة الجماهيرية، رغم سهولة مباريات الدور الأول على «الزعيم» والشباب السعودي، ما يمنح النسخة الثانية من البطولة، قيمة تسويقية تعيدها إلى الواجهة.
وتُعد البطولة إحدى أبرز بطولات اتحاد كأس الخليج العربي، وسيحصل بطل النسخة الثانية، على جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، فيما يحصد الوصيف مليون دولار، كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث يحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى 50 ألف دولار، ويحصد هدّاف البطولة أيضاً 50 ألف دولار، بينما تم تخصيص جوائز مالية تحفيزية توزع وفق اللائحة، عبر مبلغ «مساهمة» للأندية المشاركة بواقع 300 ألف دولار لكل نادٍ مشارك، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي التي تبلغ 100 ألف دولار، بخلاف «مساهمة للسفر» للعب خارج الأرض، تُمنح لكل نادٍ مشارك، وتقدر بـ30 ألف دولار في كل مباراة يلعب فيها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار في كل مباراة يحقق فيها الفوز.
وتنطلق الجولة الثانية اليوم، بمواجهات المجموعة الثانية بحيث يلتقي التضامن اليمني مع الشباب السعودي على استاد سعود بن عبد الرحمن في قطر، وكان الشباب قد تعادل في الجولة الأولى أمام النهضة العماني، فيما يسعى التضامن إلى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الريان القطري بخماسية دون رد. 
بينما في المجموعة الأولى، يستضيف نادي سترة البحريني نظيره زاخو العراقي على استاد خليفة الوطني بالبحرين، في لقاء يتوقع أن يكون حافلاً بالإثارة، ويتقاسم زاخو الصدارة مع العين، بعد فوزه السابق على القادسية الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما يسعى سترة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته الأولى أمام العين وإحياء آماله في المنافسة.
وتتواصل الإثارة الأربعاء، إذ يواجه النهضة العماني فريق الريان القطري في مجمع السلطان قابوس الرياضي، في مباراة يتطلع فيها الريان إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى، بينما يتمسّك النهضة بفرصة تحسين موقعه على أرضه وبين جماهيره بعد تعادله الافتتاحي مع الشباب.
وفي ختام الجولة، يستضيف القادسية الكويتي فريق العين، زعيم آسيا، على استاد محمد الحمد بالكويت بعد غدٍ الأربعاء، في لقاء يسعى من خلاله العين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، في حين يدخل القادسية المباراة بطموح التعويض بعد خسارته الأولى وإحياء آمال المنافسة.
من المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ومفتوحة بين الفرق الساعية لتثبيت أقدامها في صدارة المجموعتين، وسط حضور جماهيري مرتقب يضفي مزيداً من الحماس والتشويق على البطولة.

بطولة الأندية الخليجية
فريق العين
الشباب السعودي
بطولة التعاون
بطولة التعاون الخليجي
آخر الأخبار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
علوم الدار
حميد بن راشد: فوز مصفوت بلقب أفضل قرية سياحية بالعالم يؤكّد ريادة عجمان في السياحة المستدامة
اليوم 18:30
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
الرياضة
ديمبلي يعود لقائمة سان جيرمان في دوري الأبطال
اليوم 18:25
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
الرياضة
«الأولمبي الآسيوي»: «ألعاب البحرين» حدث استثنائي بمشاركة 4 آلاف رياضي
اليوم 18:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 17:51
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة
اليوم 17:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©