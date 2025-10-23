«التقييم المثالي» يضع حارس توتنهام في «تاريخ الأبطال»

علي معالي (أبوظبي)

دخل الإيطالي جوجلييلمو فيكاريو حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل فريقه مع موناكو 0-0، ليصبح فيكاريو أول حارس مرمى إيطالي يحصل بحسب موقع "سوفاسكور" الدولي في الأرقام والإحصائيات على 10-10، في مباراة الجولة الثالثة بدوري الأبطال والتي جرت في فرنسا، وأصبح فيكاريو أيضاً أول حارس مرمى يحقق هذا التقييم المثالي، في مباراة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026، حتى الآن.

وجاءت إحصائيات فيكاريو ضد موناكو مثيرة للإعجاب للغاية، بـ 8 تصديات، كما أظهر حارس المرمى البالغ من العمر 29 عاماً، حسماً في قطع الكرة دون ارتكاب أي أخطاء، وينضم فيكاريو إلى قائمة النخبة المكونة من 4 حراس مرمى فقط حافظوا على نظافة شباكهم مع 8 تصديات أو أكثر في مباراة دوري أبطال أوروبا للفرق الإنجليزية في المواسم العشرة الماضية، حيث سبقه أليسون بيكر (ليفربول) جانيك بوب (نيوكاسل يونايتد) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) حققوا هذا الإنجاز.

لم يساعد أداء فيكاريو توتنهام على الوقوف بحزم ضد ضغوط موناكو فحسب، بل أكد أيضاً أنه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الراهن، وما قدمه الحارس أمام موناكو شهادة على مستواه الثابت منذ انضمامه إلى توتنهام قادماً من إمبولي في عام 2023، بفضل ردود أفعاله السريعة ومهاراته الجيدة في حركة القدمين.