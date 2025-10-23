الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«التقييم المثالي» يضع حارس توتنهام في «تاريخ الأبطال»

«التقييم المثالي» يضع حارس توتنهام في «تاريخ الأبطال»
23 أكتوبر 2025 08:34

علي معالي (أبوظبي) 
دخل الإيطالي جوجلييلمو فيكاريو حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل فريقه مع موناكو 0-0، ليصبح فيكاريو أول حارس مرمى إيطالي يحصل بحسب موقع "سوفاسكور" الدولي في الأرقام والإحصائيات على 10-10، في مباراة الجولة الثالثة بدوري الأبطال والتي جرت في فرنسا، وأصبح فيكاريو أيضاً أول حارس مرمى يحقق هذا التقييم المثالي، في مباراة في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026، حتى الآن.
وجاءت إحصائيات فيكاريو ضد موناكو مثيرة للإعجاب للغاية، بـ 8 تصديات، كما أظهر حارس المرمى البالغ من العمر 29 عاماً، حسماً في قطع الكرة دون ارتكاب أي أخطاء، وينضم فيكاريو إلى قائمة النخبة المكونة من 4 حراس مرمى فقط حافظوا على نظافة شباكهم مع 8 تصديات أو أكثر في مباراة دوري أبطال أوروبا للفرق الإنجليزية في المواسم العشرة الماضية، حيث سبقه أليسون بيكر (ليفربول) جانيك بوب (نيوكاسل يونايتد) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) حققوا هذا الإنجاز.
لم يساعد أداء فيكاريو توتنهام على الوقوف بحزم ضد ضغوط موناكو فحسب، بل أكد أيضاً أنه أحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الراهن، وما قدمه الحارس أمام موناكو شهادة على مستواه الثابت منذ انضمامه إلى توتنهام قادماً من إمبولي في عام 2023، بفضل ردود أفعاله السريعة ومهاراته الجيدة في حركة القدمين.

أخبار ذات صلة
هالاند يكشف أسرار غزارته التهديفية
مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز
توتنهام
موناكو
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©