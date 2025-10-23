اعتقال مدرب ترايل بلايزرز ولاعب هيت



نيويورك (أ ف ب)



أوقف مدرب فريق بورتلاند تريل بلايزرز، تشونسي بيلابس، ولاعب ميامي هيت تيري روزيير، المنافسَين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في إطار تحقيق يتعلق بأنشطة مراهنة غير قانونية، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام أميركية.

وذكرت شبكة «ايه بي سي»، نقلاً عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن اعتقال بيلابس (49 عاماً) مرتبط بعملية غير مشروعة في مراهنات لها صلات بالمافيا.

من جهته، أوقف روزيير في قضية منفصلة لكنها متصلة أيضاً بالمراهنات، وفقا للشبكة ذاتها.

وكشفت شبكة «سي بي أس» أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي)، كاش باتيل، من المقرر أن يُدلي ببيان حول الاعتقالات في نيويورك عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (الثانية بتوقيت جرينيتش).

واعتزل بيلابس الذي برز لاعباً في صفوف ديترويت بيستونز في عام 2014 قبل أن يتولى منذ خمسة أعوام تدريب فريق ترايل بلايزرز.

وقالت «أي بي سي» إن بيلابس سيظهر أمام المحكمة للمرة الأولى في أوريجون في وقت لاحق من يوم الخميس.

من جهته، يلعب روزيير في الدوري الأميركي منذ 11 عاماً، واختير في المركز السادس عشر من قبل بوسطن سلتيكس في قائمة درافت لعام 2015.

لم يشارك روزيير في المباراة الافتتاحية لهيت هذا الموسم ضمن الدوري الأربعاء.

وسبق للاعب تورونتو رابتورز جونتاي بورتر أن أوقف بشكل نهائي عن اللعب العام الماضي، بسبب تورطه في فضيحة مراهنات.