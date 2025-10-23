النسخة 49 من كأس رئيس الدولة تدشن مواجهات دور الـ 16 الليلة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم منافسات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، «البطولة الأغلى»، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الشارقة ويونايتد في الخامسة إلا خمس دقائق على ملعب الأول في «الإمارة الباسمة»، وتجمع الثانية بين الوحدة وضيفه الظفرة في الثامنة مساءً على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وتُستكمل مباريات هذا الدور غداً بلقاءات البطائح مع شباب الأهلي، خورفكان مع كلباء، والنصر مع بني ياس، على أن تُختتم الأحد بمباريات الحمرية مع العين، دبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

ويُعد الحمرية ويونايتد ممثلا أندية دوري الدرجة الأولى في دور الـ16، بعدما تأهلا من التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى على حساب العروبة ودبا الحصن على التوالي.

وشارك في التصفيات 15 فريقاً من دوري الدرجة الأولى بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، تأهل في نهايتها فريقان فقط إلى دور الـ16، لينضما إلى أندية دوري المحترفين الـ14 في مشوار البطولة.

وتُقام أدوار البطولة، اعتباراً من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي، حيث تُجرى قرعة لتحديد أطراف كل مواجهة، وتُقام مباريات هذا الدور على ملعب أحد الفريقين، وفق النظام الإلكتروني للقرعة، فيما تُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، على أن يحتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة المباراة النهائية.