السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بقرة تقتل لاعباً في البرازيل!

بقرة تقتل لاعباً في البرازيل!
24 أكتوبر 2025 18:27

 
برازيليا 4 (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دونالد ترامب ينوي لقاء نظيره البرازيلي خلال جولته في آسيا
تونس تخوض 3 وديات في «التوقف الدولي»


شهدت الكرة البرازيلية واقعة مأساوية، بوفاة اللاعب أنتوني يلانو «20 عاماً» لاعب نادي بياوي فجر يوم 20 أكتوبر، متأثراً بحادث دراجة نارية على الطريق السريع، في لاوية بياوي، حيث كان اللاعب الشاب عائداً من الاحتفال بعيد ميلاد والده، عندما اصطدمت دراجته النارية ببقرة كانت تعبر الطريق.
ووفقاً لتقرير شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، فقد وقع الحادث، عند الكيلومتر 307، وسجلت كاميرات المراقبة القريبة لحظة الحادث، حيث انقلبت دراجة يلانو النارية بالأرض بعد اصطدامها بالحيوان، الذي نفق هو الآخر، بعد ذلك بوقت قصير متأثراً بجراحه.
وحاولت فرق الطوارئ إنعاش اللاعب، لكنه فارق الحياة، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كان يرتدي خوذة، مع أن السرعة ربما كانت عاملاً حاسماً.
وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الخبر تسبب في صدمة عنيفة في أوساط كرة القدم المحلية، بينما أصدر نادي بياوي بياناً مؤثراً ينعى فيه لاعبه، حيث قال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «نشعر بحزن عميق لرحيل أنتوني يلانو، الشاب المثالي داخل الملعب وخارجه، كان جزءاً من عائلتنا منذ عام 2024، وكان له دور أساسي في فوزنا ببطولة بياوي تحت 20 سنة».

كرة قدم
البرازيل
الدراجات النارية
إسبانيا
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©