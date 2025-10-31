انضمام 3 دول جديدة لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة



دبي (وام)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، ومقره دبي، اعتماد عضوية سوريا ولبنان والعراق، والموافقة على مشاركة أنديتها ومنتخباتها في المنافسات المختلفة، وأوضح سعيد العاجل، رئيس الاتحاد أن تزايد الاهتمام العربي باللعبة، والسعي للانضمام إلى منظومة الاتحاد العربي، يؤكد الانتشار الواسع لها، ودعمها من قبل الوزارات والهيئات المسؤولة عن الرياضة في الدول العربية.

وأضاف أن قائمة العضوية تضم حتى الآن دول الإمارات، الكويت، البحرين، ليبيا، موريتانيا، تونس، المغرب السودان، سوريا، العراق، لبنان، لافتاً إلى الدعم الكبير لأنشطة وبرامج العمل وخطط المستقبل من اتحاد الاتحادات العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وأشار إلى البرامج التطويرية المقررة، وتشمل برامج تدريبية وتأهيلية للحكام والمدربين واللاعبين، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي، وتنظيم البطولات العربية، وتبادل الخبرات، وتشكيل أجيال واعدة لنهضة اللعبة، وتذليل كافة العقبات، لإبراز مكانة المنطقة العربية على الخارطة العالمية.