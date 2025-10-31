السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انضمام 3 دول جديدة لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة

انضمام 3 دول جديدة لعضوية الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة
31 أكتوبر 2025 17:00

 
دبي (وام)
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، ومقره دبي، اعتماد عضوية سوريا ولبنان والعراق، والموافقة على مشاركة أنديتها ومنتخباتها في المنافسات المختلفة، وأوضح سعيد العاجل، رئيس الاتحاد أن تزايد الاهتمام العربي باللعبة، والسعي للانضمام إلى منظومة الاتحاد العربي، يؤكد الانتشار الواسع لها، ودعمها من قبل الوزارات والهيئات المسؤولة عن الرياضة في الدول العربية.
وأضاف أن قائمة العضوية تضم حتى الآن دول الإمارات، الكويت، البحرين، ليبيا، موريتانيا، تونس، المغرب السودان، سوريا، العراق، لبنان، لافتاً إلى الدعم الكبير لأنشطة وبرامج العمل وخطط المستقبل من اتحاد الاتحادات العربية برئاسة اللواء أحمد ناصر.
وأشار إلى البرامج التطويرية المقررة، وتشمل برامج تدريبية وتأهيلية للحكام والمدربين واللاعبين، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي، وتنظيم البطولات العربية، وتبادل الخبرات، وتشكيل أجيال واعدة لنهضة اللعبة، وتذليل كافة العقبات، لإبراز مكانة المنطقة العربية على الخارطة العالمية.

أخبار ذات صلة
320 لاعباً يشاركون في «دولية خورفكان» للجودو
تتويج أبطال تحدي سحب خورفكان في «اليوم العربي للدراجات»
كرة القدم
سعيد العاجل
مجلس الشارقة الرياضي
كرة القدم العربية
آخر الأخبار
فلسطينيون يتسوقون في سوق محلي بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 24 ألف طن مساعدات دخلت غزة منذ بدء الهدنة
اليوم 01:06
ترامب وبوتين خلال لقائهما في ألاسكا - أرشيفية
الأخبار العالمية
«شروط روسية» تلغي قمة ترامب وبوتين
اليوم 01:06
قوة حفظ سلام أممية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: لا تراجع عن قرار حصر السلاح والانتخابات النيابية في موعدها
اليوم 01:06
جانب من محتويات الشحنة المضبوطة
الأخبار العالمية
الجيش اليمني يحبط تهريب شحنات كيمياوية إلى الحوثيين
اليوم 01:05
تصاعد الدخان في خان يونس عقب غارة إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تقصف غزة وتعيد جثامين 30 فلسطينياً
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©