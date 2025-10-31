السبت 1 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ميونيخ تستضيف نهائي أبطال أوروبا 2028

ميونيخ تستضيف نهائي أبطال أوروبا 2028
31 أكتوبر 2025 16:58

 
نيون (أ ب)

من المقرر أن يستضيف ملعب «أليانز أرينا»، معقل فريق بايرن ميونيخ الألماني، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجدداً عام 2028 .
وفي المقابل، يتنافس كل من ملعب «ويمبلي» العريق في العاصمة البريطانية لندن، مع ملعب «كامب نو» المجدد، في مدينة برشلونة الإسبانية، على استضافة المباراة النهائية لنسخة المسابقة القارية عام 2029 .
وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، قائمة الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة النهائي، مما يشير إلى أن النهائي الذي طال انتظاره في مدينة نيويورك الأميركية لن يقام قبل عام 2030 على الأقل.
وذكر «اليويفا» في بيان: «إعلانات الاهتمام غير ملزمة، ويجب تقديم العروض النهائية مع ملفات الاستضافة بحلول 10 يونيو المقبل».
واحتضنت ميونيخ نهائي الموسم الماضي، في حين استضاف ملعب ويمبلي النهائي السابق عام 2024، بينما لم يستضف ملعب برشلونة نهائي دوري الأبطال منذ عام 1999.
ومن المقرر أن تتخذ اللجنة التنفيذية لـ «اليويفا» في سبتمبر المقبل القرار النهائي بشأن الملاعب المضيفة للمباريات النهائية بجميع مسابقات الأندية في عامي 2028 و 2029 ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست مع موعد انطلاق جديد في وقت مبكر من المساء، فيما يجرى نهائي عام 2027 في ملعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
ميونيخ
أليانز آرينا
