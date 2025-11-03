الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
وفاة «عميد» الأبطال الأولمبيين

وفاة «عميد» الأبطال الأولمبيين
3 نوفمبر 2025 09:22


باريس (أ ف ب)

تُوفي الدرّاج السابق الفرنسي شارل كوست عميد الأبطال الأولمبيين عن عمر ناهز 101 عام، وفقاً لما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري.
وفاز كوست بالميدالية الذهبية في سباق المضمار خلال الألعاب الأولمبية بلندن عام 1948، وكان حاضراً في أولمبياد باريس 2024، واحداً من آخر حاملي شعلة الألعاب الأولمبية.
وقالت فيراري في بيان «ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة شارل كوست، البطل الأولمبي في لندن».
وتابعت «عن عمر يناهز 101 عاما، يترك إرثاً رياضياً هائلاً».
وفارق كوست الحياة.
وكان الفرنسي من الدرّاجين الواعدين عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، إلا أنه استأنف السعي وراء شغفه بعد التحرير، ليفوز بلقب وطني في عام 1947 ويحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن بعد عام، من خلال سباق المطاردة للفرق.
كما خاض طواف فرنسا عامي 1952 و1957 وطواف إيطاليا 1953 و1956 و1957 و1958، قبل أن يعلن اعتزاله في عام 1959.
أما أكبر انتصار له خارج الألعاب الأولمبية فحققه في الجائزة الكبرى للدول عام 1949 في سباق ضد الساعة لمسافة 142 كلم.
منذ وفاة لاعبة الجمباز المجرية أجنيس كيليتي في يناير 2025، أصبح كوست، المولود في 8 فبراير 1924، عميد الأبطال الأولمبيين.

