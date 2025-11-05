الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة ينجح في اختبار «العربي» بـ«سلة غرب آسيا»

الشارقة ينجح في اختبار «العربي» بـ«سلة غرب آسيا»
5 نوفمبر 2025 14:15

 
علي معالي (أبوظبي)
حقق فريق الشارقة الانتصار الأول في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، بالفوز على العربي القطري 91-89، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، بعد مباراة قوية ومثيرة من البداية للنهاية.
وأظهر الملك الشرقاوي ثباتاً كبيراً في اللحظات الحاسمة، وتمكن من التفوق على ضيفه، لتتشابك كل الخيوط في المجموعة، بعد أن أصبح رصيد كل الفرق الأربعة 3 نقاط مع نهاية الجولة، وهي العلا السعودي والعربي القطري والكويت الكويتي، إضافة إلى الشارقة.
نجح كل من محمد الهاشمي ودي ماركو ديكرسون في تسجيل رميات حرة حاسمة كسرت التعادل 85-85، ومنحت الشارقة التقدم النهائي، قبل أن يُضيف الأميركي كافيل بيجبي-ويليامز سلة جديدة، وسّعت الفارق إلى 91- 87، قبل 12.1 ثانية من النهاية، لتمنح «الملك» الانتصار المهم في بداية المشوار القاري.
قاد دي ماركو ديكرسون الطريق نحو الانتصار بتقديمه أداءً متكاملاً سجّل فيه 26 نقطة، و8 متابعات، و13 تمريرة حاسمة، ليقود «الملك» لتحقيق أول فوز له بعد الخسارة أمام نادي العُلا السعودي في مباراته الافتتاحية.
أنهى الأمريكي جلين روبنسون الثالث المباراة محققاً دَبْل-دَبْل مميزة بـ 24 نقطة، و10 متابعات، حيث لعب إلى جانب دي ماركو ديكرسون كامل دقائق اللقاء الأربعين، وكان لهما الدور الأكبر في استعادة التقدّم لصالح الشارقة مطلع الربع الرابع بعد أن كان العربي قد عاد من تأخره 48-61، ونجح في معادلة النتيجة أكثر من مرة.
وساهم أحمد عبداللطيف المنتقل هذا الموسم للشارقة قادما من شباب الأهلي بـ 12 نقطة، ومحمد الهاشمي 10 نقاط، من بينها الرمية الحرة الحاسمة قبل 1:34 دقيقة من النهاية التي منحت فريقه التفوق النهائي.
وعبر أحمد عبداللطيف عن سعادته بهذا الانتصار قائلاً:«الشعور مذهل، وقاتلنا بقوة من أجل هذا الفوز، وكل لاعب قدم ما عليه، وفي النهاية خرجنا منتصرين».
ويسعى الشارقة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يواجه نادي الكويت 18 نوفمبر الجاري في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بالكويت.

أخبار ذات صلة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق مهرجان اكتشاف مواهب السلة
مدرب الشارقة بعد الخسارة أمام اتحاد جدة: نفتقد القيادة داخل الملعب
فريق الشارقة
كرة السلة
غرب آسيا
العربي القطري
اتحاد السلة
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©