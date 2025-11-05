الشارقة ينجح في اختبار «العربي» بـ«سلة غرب آسيا»



علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق الشارقة الانتصار الأول في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، بالفوز على العربي القطري 91-89، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، بعد مباراة قوية ومثيرة من البداية للنهاية.

وأظهر الملك الشرقاوي ثباتاً كبيراً في اللحظات الحاسمة، وتمكن من التفوق على ضيفه، لتتشابك كل الخيوط في المجموعة، بعد أن أصبح رصيد كل الفرق الأربعة 3 نقاط مع نهاية الجولة، وهي العلا السعودي والعربي القطري والكويت الكويتي، إضافة إلى الشارقة.

نجح كل من محمد الهاشمي ودي ماركو ديكرسون في تسجيل رميات حرة حاسمة كسرت التعادل 85-85، ومنحت الشارقة التقدم النهائي، قبل أن يُضيف الأميركي كافيل بيجبي-ويليامز سلة جديدة، وسّعت الفارق إلى 91- 87، قبل 12.1 ثانية من النهاية، لتمنح «الملك» الانتصار المهم في بداية المشوار القاري.

قاد دي ماركو ديكرسون الطريق نحو الانتصار بتقديمه أداءً متكاملاً سجّل فيه 26 نقطة، و8 متابعات، و13 تمريرة حاسمة، ليقود «الملك» لتحقيق أول فوز له بعد الخسارة أمام نادي العُلا السعودي في مباراته الافتتاحية.

أنهى الأمريكي جلين روبنسون الثالث المباراة محققاً دَبْل-دَبْل مميزة بـ 24 نقطة، و10 متابعات، حيث لعب إلى جانب دي ماركو ديكرسون كامل دقائق اللقاء الأربعين، وكان لهما الدور الأكبر في استعادة التقدّم لصالح الشارقة مطلع الربع الرابع بعد أن كان العربي قد عاد من تأخره 48-61، ونجح في معادلة النتيجة أكثر من مرة.

وساهم أحمد عبداللطيف المنتقل هذا الموسم للشارقة قادما من شباب الأهلي بـ 12 نقطة، ومحمد الهاشمي 10 نقاط، من بينها الرمية الحرة الحاسمة قبل 1:34 دقيقة من النهاية التي منحت فريقه التفوق النهائي.

وعبر أحمد عبداللطيف عن سعادته بهذا الانتصار قائلاً:«الشعور مذهل، وقاتلنا بقوة من أجل هذا الفوز، وكل لاعب قدم ما عليه، وفي النهاية خرجنا منتصرين».

ويسعى الشارقة إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يواجه نادي الكويت 18 نوفمبر الجاري في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بالكويت.