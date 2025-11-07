السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي يوضح موقف بيدرو نيتو

مدرب تشيلسي يوضح موقف بيدرو نيتو
7 نوفمبر 2025 22:10

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سوبوسلاي يطالب ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية
إيقاف مهاجم بريستون 9 مباريات بتهمة الإساءة


قال الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، إنه سينتظر الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن مشاركة جناح الفريق البرتغالي بيدرو نيتو في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي السبت.
وقال ماريسكا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: «خاض بيدرو حصة تدريبية معنا بالأمس ومع المعالج الطبيعي وكان الأمر جيداً، اليوم سيحاول معنا ومن ثم سنتخذ القرار الأخير».
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن المدافع ليفي كلويل المصاب في الركبة وزميله داريو إيسوجو المصاب في الفخذ سيواصلان الغياب عن الفريق، فيما يواصل كول بالمر التعافي من إصابة في الفخذ ولن يتواجد في مباراة الغد، فيما لم تكتمل جاهزية المدافع بينوا بادياشيلي بعد للعودة للمشاركة في ظل تعافيه من إصابة عضلية. وكان لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا، قد خرج بديلاً في الدقائق الأولى من تعادل تشيلسي مع كارباغ أجدام الأذربيجاني بدوري أبطال أوروبا، وسيغيب عن مواجهة وولفرهامبتون.
وقال ماريسكا: «ليس لدينا أي جديد في الوقت الحالي، نحتاج للانتظار بضع ساعات لتنتهي كافة الفحوص، بالتأكيد لديه إصابة».
وأضاف: «من المؤسف حدوث ذلك لأننا كنا نحاول تقليل دقائق مشاركته وحتى مع ذلك تعرض للإصابة مجدداً، لكننا سنحتاج للمواصلة حتى نجد حلاً لذلك».
ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
وولفرهامبتون
إنزو ماريسكا
آخر الأخبار
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©