580 رامياً في 3 جولات ببطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة مشاركة 580 رامياً ورامية في 3 جولات بكل من الظفرة، وعجمان ومصفوت، وتتضمن الفعاليات التنافسية فئات بندقية 223، وبندقية السكتون لكبار المواطنين، وبندقية «308» منظار، وفرق السكتون لإسقاط الصحون، والمسدس «9 ملم».

واكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الكبير من المشاركين في فئتي الرجال والسيدات بالأسلحة المرخصة، يرسّخ النجاح الكبير للمبادرة، وتزايد الاهتمام بها، وأثرها المستدام في تطوير قدرات الرماة، وتمكينهم من المهارات التنافسية.

من جانب آخر أكد محمد عبدالله الكعبي الفائز بلقب بطولة فئة بندقية السكتون لكبار المواطنين، أن مبادرة الأسلحة المرخصة للمواطنين، تجسّد قيمتها في منح الرماة فرصة المشاركة بأسلحتهم المرخصة، واستكشاف القدرات، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات.

وأشار صالح أحمد الحارثي الفائز بالمركز الثاني لفئة كبار المواطنين، إلى الإقبال الكبير على هذه البطولة المستحدثة، وقيمتها الكبيرة في تحفيزهم لممارسة رياضة الرماية في أجواء آمنة وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.