الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

580 رامياً في 3 جولات ببطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة

580 رامياً في 3 جولات ببطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
11 نوفمبر 2025 16:24

 
أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة مشاركة 580 رامياً ورامية في 3 جولات بكل من الظفرة، وعجمان ومصفوت، وتتضمن الفعاليات التنافسية فئات بندقية 223، وبندقية السكتون لكبار المواطنين، وبندقية «308» منظار، وفرق السكتون لإسقاط الصحون، والمسدس «9 ملم».
واكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال الكبير من المشاركين في فئتي الرجال والسيدات بالأسلحة المرخصة، يرسّخ النجاح الكبير للمبادرة، وتزايد الاهتمام بها، وأثرها المستدام في تطوير قدرات الرماة، وتمكينهم من المهارات التنافسية.
من جانب آخر أكد محمد عبدالله الكعبي الفائز بلقب بطولة فئة بندقية السكتون لكبار المواطنين، أن مبادرة الأسلحة المرخصة للمواطنين، تجسّد قيمتها في منح الرماة فرصة المشاركة بأسلحتهم المرخصة، واستكشاف القدرات، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات.
وأشار صالح أحمد الحارثي الفائز بالمركز الثاني لفئة كبار المواطنين، إلى الإقبال الكبير على هذه البطولة المستحدثة، وقيمتها الكبيرة في تحفيزهم لممارسة رياضة الرماية في أجواء آمنة وفق أعلى درجات الأمن والسلامة.

أخبار ذات صلة
«مصفوت للرماية» يعتمد مسابقات لكبار المواطنين والناشئين
تتويج الفائزين في جولتي عجمان ومصفوت من بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرماية
بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
آخر الأخبار
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©