موانئ دبي العالمية توقّع اتفاقية تاريخية مع جولة دي بي ورلد للجولف



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وجولة دي بي ورلد للجولف، اليوم، عن تمديد شراكتهما طويلة الأمد، في خطوة تؤكد التزامهما بتطوير لعبة الجولف، ويأتي ذلك بموجب اتفاقية جديدة تُعد الأكبر في تاريخ الجولة، حيث تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية بموجبها كشريك رئيسي وشريك لوجيستي رسمي حتى عام 2035.

بدأت الاتفاقية الأصلية في عام 2022، وشهدت إعادة تسمية الجولة الأوروبية إلى جولة دي بي ورلد، وقد ساهمت الاتفاقية في التوسع المستمر للجولة العالمية للجولف، حيث تقام 42 بطولة في 26 دولة مختلفة هذا الموسم، مع جوائز مالية قياسية وقاعدة جماهيرية متزايدة، مما يجعل الجولف أكثر عالمية، وأكثر شمولاً، وأفضل ارتباطاً من أي وقت مضى.وبموجب هذه الاتفاقية المُجدَّدة، ستواصل موانئ دبي العالمية رعايتها الرسمية لبطولة جولة دي بي ورلد في دبي حتى 2035، وهي البطولة الختامية للموسم وواحدة من أحداث سلسلة رولكس، حيث يُتوَّج بطل «السباق إلى دبي». كما ستصبح موانئ دبي العالمية شريكاً رسميًا لـ 15 بطولة أخرى كل موسم، مما يُتيح فرصاً أكبر للتفاعل مع الجماهير والمجتمعات في الأسواق الرئيسية.

وبناءً على نجاحها وحماس الجماهير في الهند، ستعود بطولة دي بي ورلد للجولف في الهند في 2026، بهدف أن تصبح حدثاً منتظماً ضمن أجندة الجولة. في خطوة تُبرز الرؤية المشتركة لموانئ دبي العالمية لتوسيع نطاق لعبة الجولف في الأسواق الناشئة.

كما ستواصل المؤسستان التعاون في مبادرات تهدف إلى جعل رياضة الجولف أكثر سهولةً للممارسة وشمولاً حول العالم.

ومن خلال مبادرة «الحياة الثانية» من موانئ دبي العالمية وبرنامجها العالمي «كلوب هاوس»، تُوظّف الشركة خبرتها اللوجستية الذكية في إعادة توظيف معدات الجولف المستعملة وحاويات الشحن المُجدّدة لإنشاء مرافق جديدة، تُلهم الجيل القادم من لاعبي الجولف وتضمن تأثيراً مجتمعياً مستداماً.

وبهذه المناسبة، قال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «ركّزت المرحلة الأولى من شراكتنا المميزة مع موانئ دبي العالمية على تعزيز الوعي العالمي بعلامتها التجارية، وبناء قاعدة قوية من للمتعاملين الجدد لخدماتها الرائدة في القطاع، وقد حققنا نجاحاً باهراً على مدار السنوات الأربع الماضية».

وأضاف: «لقد تطورت الشراكة أيضاً، وستواصل موانئ دبي العالمية لعب دور محوري في تنظيم جدول بطولاتنا العالمية، مستفيدةً من خبرتها في سلاسل التوريد، إنها شراكة متكاملة بحق، وستستمر في التطور والتألق خلال العقد المقبل. كما تُظهر هذه الاتفاقية القوة المتواصلة لجولة دي بي ورلد، التي تشهد نمواً في قاعدة متابعينا وأعداد المتفرجين، بالإضافة إلى محفظة شراكاتنا، إنّ قرار موانئ دبي العالمية بالاستثمار في جولة دي بي ورلد لعقد آخر، يُعد دليلاً إضافياً على أن جولة دي بي ورلد تزداد قوةً يوماً بعد يوم».

وقال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير المالي في موانئ دبي العالمية: «تعكس شراكتنا مع جولة دي بي ورلد قدرة الرياضة على ربط الأسواق والمجتمعات، تماماً كما نفعل من خلال التجارة العالمية. يُظهر هذا الاستثمار طويل الأجل إيماننا بمستقبل الجولة والتزامنا بجعل رياضة الجولف أكثر شمولاً واستدامة، وتُظهر إقامة فعاليات جديدة، مثل بطولة دي بي ورلد الهند التي أقيمت مؤخراً، مدى دعمنا لنمو هذه الرياضة وإمكانية الوصول إليها على المدى الطويل».

يُذكر أن ارتباط موانئ دبي العالمية بالجولة يعود إلى 2009، عندما أصبحت شريكاً مقدماً لنهائي «السباق إلى دبي»، ومنذ ذلك الحين، تطورت العلاقة وتوسّعت، ويمثّل تجديد الاتفاقية أحدث خطوة في هذه المسيرة، باعتبارها تربط بين عالمي التجارة والرياضة.