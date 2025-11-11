الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

حصاد بنات الإمارات يرتفع إلى 10 ميداليات في مونديال شباب الجوجيتسو

11 نوفمبر 2025 19:16

 
بانكوك (وام)

نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو للشابات تحت 18 عاماً، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، في تحقيق إنجاز مميز ضمن منافسات بطولة العالم للشباب للجوجيتسو التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، حيث قدمت بنات الإمارات أداء مميزاً في النزالات، ونجحن في إضافة 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية وبروزيتين.
ونجحت عائشة الجنيبي في إحراز الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن (63 كجم)، فيما نالت فاطمة الغافري الفضية في وزن (40 كجم)، وتوجت هيرة الظاهري بالميدالية البرونزية في الوزن ذاته، وحققت فاطمة الكثيري الميدالية البرونزية في وزن (44 كجم)، وسط منافسة قوية شهدتها النزالات.
وأشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، بالأداء اللافت للمنتخب الوطني، مؤكداً أن النتائج المميزة التي تحققها بنات الإمارات ثمرة الدعم غير المحدود الذي تحظى به المرأة في الدولة من القيادة الرشيدة، والرؤية المتكاملة للاتحاد في تمكين الفتيات وصناعة أجيال قادرة على المنافسة في أكبر المحافل العالمية.
وأوضح المنهالي أن ما قدمته لاعبات المنتخب اليوم يعكس التطور النوعي الذي تشهده رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة، قائلاً: «هذه النتائج المشرفة تعكس نضوج تجربة اللاعبات في الساحات الدولية. حيث أظهرن ثقة عالية، ووعياً تكتيكياً يجسد عمق برامج الإعداد التي ينفذها الاتحاد لتطوير القدرات البدنية والذهنية في آن واحد. لا شك في أن دعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة للاتحاد يرسخان دور بنت الإمارات كمحور أساسي في مشروع صناعة الأبطال في الدولة، وهن اليوم يبرهن أن استثمارنا في المواهب النسائية يسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: «ما نشهده اليوم هو تتويج لسنوات من العمل المتواصل والاستثمار في برامج التدريب والتطوير منذ المراحل السنية المبكرة. إن ما تقدمه لاعباتنا اليوم في بانكوك يعكس التزامهن وتميزهن ويؤكد المكانة المتقدمة التي بلغتها رياضة المرأة الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي».
من جانبها، عبّرت اللاعبة عائشة الجنيبي، المتوجة بذهبية وزن (63 كجم)، عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز، قائلة: «اللحظة التي أرفع فيها علم الإمارات على منصة التتويج هي لحظة فخر لا توصف. دعم عائلتي مصدر إلهام كبير لي، فيما لعب برنامج الجوجيتسو المدرسي دوراً مهماً في بناء شخصيتي الرياضية وتعزيز ثقتي بنفسي داخل البساط وخارجه».

الجوجيتسو
منتخب الجوجيتسو
بطولات الجو جيتسو
بطولة العالم للجو جيتسو
