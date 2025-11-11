الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جلسة حوارية ضمن فعاليات «شاطئية كلباء»

جلسة حوارية ضمن فعاليات «شاطئية كلباء»
11 نوفمبر 2025 20:00

 
الشارقة (الاتحاد)
ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة كلباء الشاطئية الخامسة، نظّم مجلس الشارقة الرياضي، بالتعاون مع نادي كلباء الثقافي، الجلسة الحوارية الاستراتيجية نحو عام 2031 في نسختها الثانية بمقر نادي كلباء، بحضور عبدالملك جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء وبخيت سعيد القرص، نائب مدير الدورة، والدكتور جورج ناسيس، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة كلباء، وعبد الرحمن الدرمكي، أمين السر العام بالنادي، وزكية سهيل المشرخ، رئيس قسم الإعلام بإدارة الاتصال الحكومي بالمجلس، والدكتور نواف وبدان، من إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالمجلس، والدكتور وائل بن النافع، الأستاذ المساعد بالكلية، والطلاب وعدد من طلاب جامعة كلباء وموظفي ولاعبي النادي.
أدار الجلسة الدكتور فهد الكندي، وتحدّث في مختلف محاورها كلٌّ من عادل محمد، المحلل الرياضي، وعادل سعيد، خبير الاستراتيجية والمخاطر واستمرارية الأعمال، والدكتور مشعل عبدالوهاب الحمادي.
تناولت الجلسة محاور الخطة الاستراتيجية، المحور الأول: التطوير والحوكمة وتضمّن «السياسات والتشريعات والقوانين، الرقابة المالية والإدارية والفنية، معايير الصحة والمخاطر والسلامة»، والمحور الثاني: إعداد القادة «التوطين، قيادات مؤسسية، قيادات فنية، قيادات المستقبل»، والمحور الثالث: الاستدامة «البيئة، رأس المال البشري، البنية التحتية»، أما المحور الرابع فجاء بعنوان إدارة السمعة «الهوية المؤسسية للمجلس وإمارة الشارقة، التميز والإبداع الرياضي»، والمحور الخامس: الرياضة المجتمعية «التطوع الرياضي والمسؤولية الاجتماعية، القيم الأخلاقية، الثقافة الرياضية»، والمحور السادس: الاقتصاد الرياضي «الاستثمارات الرياضية، السياحة الرياضية»، والمحور السابع: المستقبل والابتكار «الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، الابتكار المستقبلي، استشراف المستقبل، القدرات والمهارات الابتكارية».
وشهدت الجلسة العديد من المداخلات من الحضور، والتي أثرت المواضيع التي تم تناولها، بجانب عدد من الاستفسارات والمقترحات على هامش الجلسة، وتقدّم عبدالملك جاني بالشكر للمتحدثين والحضور على الأجواء الإيجابية التي صاحبتها، مما أسهم في تميزها.

