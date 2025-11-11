تحدي سيح السلم يدشن موسم القدرة الجديد في دبي الجمعة



دبي (وام)



تنطلق الجمعة المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، فعاليات موسم سباقات القدرة والتحمل 2025-2026، إيذاناً بانطلاق موسم جديد من المنافسات التي تعزز مكانة دبي كإحدى أبرز العواصم العالمية في رياضات الفروسية.

ويشهد الموسم الجديد أجندة موسعة تشمل سباقات محلية ودولية، ومسارات مطورة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب منظومة بيطرية وتنظيمية متكاملة داخل مرافق المدينة.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن موسم القدرة في دبي يمثل محطة رئيسية في أجندة الفروسية الدولية، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة كان له الدور الأكبر في ترسيخ ريادة دبي في تنظيم واستضافة بطولات القدرة.

وأضاف أن الموسم الجديد يركز على تعزيز تنافسية السباقات وتطوير التجربة التنظيمية لخدمة الفرسان والمشاركين والجمهور على حد سواء.

من جانبه، أوضح أحمد راشد محمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن التحضيرات اكتملت لانطلاقة الموسم، وشملت إعادة تأهيل المسارات وتطوير العيادات البيطرية ومحطات التبريد، إلى جانب تحديث أنظمة التوقيت والتتبع الرقمي لضمان أعلى مستويات الدقة والسلامة.

ويشهد اليوم الأول من الموسم، إقامة سباق «تحدي سيح السلم المفتوح» لمسافة 120 كيلومتراً بمشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الإسطبلات، ويتكون من 4 مراحل متتالية على مسار صحراوي مجهز وفق بروتوكولات دقيقة للرعاية والفحص البيطري، بما يضمن سلامة الخيل، وجودة الأداء.

وفي اليوم التالي (السبت) تقام منافسات «كأس الوصل للإسطبلات الخاصة» لمسافة 101 كيلومتر، المخصصة للإسطبلات الخاصة والأفراد، وتشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الوطنية الصاعدة، وإتاحة الفرصة للفرسان الجدد للمشاركة في البطولات الكبرى ضمن أجندة الموسم، ويقام السباق على 4 مراحل أيضاً، مع الالتزام بمعايير الوزن والسرعة والنبض، ونظام الفحوص، وعدد المرافقين داخل البوابة البيطرية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرفق بالخيل والاستدامة الرياضية.

ويعتمد الموسم الجديد على جاهزية تنظيمية شاملة تضمن انسيابية العمل، حيث جرى تعزيز البنية الميدانية للسباقات من خلال تجهيز فرق التحكيم والكوادر البيطرية المتخصصة على مدار مراحل المنافسات، إلى جانب تشغيل مركز متكامل لإدارة العمليات واللوجستيات يتابع حركة المسار والفرق الداعمة لحظة بلحظة، مع تطبيق بروتوكولات دقيقة تضمن سلامة الخيل منذ الفحص البيطري الأول وحتى خط النهاية.

ويتضمن الموسم في محطاته المقبلة عدداً من أبرز الفعاليات على أجندة القدرة العالمية، وفي مقدمتها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يجمع نخبة من الفرسان والإسطبلات من مختلف دول العالم، إلى جانب مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي يبرز المواهب الوطنية والدولية، ويعكس التميز الفني والتنظيمي لمسارات سيح السلم، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في سباقات القدرة والتحمل.