الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني

حمدان بن مبارك يشهد تدريبات المنتخب الوطني
11 نوفمبر 2025 21:22

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بيان غاضب من الاتحاد الإسباني عن لامين يامال
«متوالية أبوظبي» تحفز «الأبيض» قبل مواجهة «أسود الرافدين»


شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم تدريبات المنتخب الوطني التي جرت اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، ويُواصل «الأبيض» استعداداته لمباراة المنتخب العراقي الشقيق التي تقام يوم غدٍ في استاد محمد بن زايد ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان اللاعبين إلى التركيز خلال المباراة وبذل أقصى الجهود، مشيراً إلى ضرورة استثمار عاملي الأرض والجمهور، وأكد أن الجمهور الإماراتي سيكون خير محفز في هذه المباراة.
تُجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين المنتخبين الشقيقين ستُقام يوم 18 نوفمبر الحالي في محافظة البصرة العراقية.

حمدان بن مبارك
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
الأبيض
آخر الأخبار
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©