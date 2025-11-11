الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ألكاراز على بعد 50 نقطة من صدارة التصنيف العالمي

11 نوفمبر 2025 21:58

تورينو (د ب أ)
قطع نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم، خطوة جديدة في مساعيه للتتويج بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الثلاثاء، بعد أن قلب تأخره أمام الأميركي تايلور فريتز إلى فوز مثير، في مواجهة حماسية استمرت ساعتين و 48 دقيقة.
وأمام حشد جماهيري غفير داخل ملعب «إنالبي أرينا» في تورينو، تمكن المصنف الأول على العالم من تحقيق عودة قوية ليفوز بنتيجة 6 7/ و7 5/ و6 3/، محققاً فوزه الثاني على التوالي في مجموعة جيمي كونورز.
وبدا أن فريتز، وصيف بطل العام الماضي، في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على ألكاراز على الملاعب المغطاة في عام 2025، لكن اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أحبط مخططه بمزيج من المرونة والبراعة في تسديد الكرات.
وبات في مقدور ألكاراز الآن التأهل للدور قبل النهائي إذا تمكن الأسترالي أليكس دي مينور من الفوز على الإيطالي لورينزو موسيتي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
كما أصبح ألكاراز على بعد 50 نقطة فقط من تأمين إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي، متفوقاً على غريمه الإيطالي يانيك سينر.

