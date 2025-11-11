بالادينو مدرباً جديداً لأتالانتا

بيرجامو(أ ب)

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي اليوم الثلاثاء، تعيين رافاييلي بالادينو، مدرب مونزا وفيورنتينا السابق، مديراً فنياً جديداً للفريق.

وسيخلف بالادينو نظيره يوريتش الذي أقيل أمس الاثنين، بعد سلسلة من سبع مباريات من دون فوز في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتراجع أتالانتا للمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

وتعرض يوريتش للإقالة بعد يومين من الخسارة 0 / 3 أمام ساسولو الصاعد حديثاً.

وحقق بالادينو «41 عاماً» نجاحاً كبيراً مع مونزا وفيورنتينا، لكنه رحل عن فيورنتينا بشكل مفاجئ بعدما قاده للمركز السادس في الدوري والوصول لقبل نهائي دوري المؤتمرات.

وأعلن أتالانتا عن تعاقده مع بالادينو حتى الموسم المقبل، وسيخوض أول مباراة له مع نابولي، حامل اللقب، الأسبوع المقبل بعد فترة التوقف الدولي. ويبتعد أتالانتا بفارق 11 نقطة عن ثنائي الصدارة إنتر ميلان وروما، وذلك بعد خسارتين متتاليتين وخمسة تعادلات متتالية.

وفي دوري أبطال أوروبا، استهل أتالانتا مشواره بفوزين وتعادل وخسارة في أول أربع جولات من مرحلة الدوري، حيث ستكون المباراة الثانية لبالادينو مع أتالانتا عندما يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعد أتالانتا رابع فريق في الدوري الإيطالي يغير مدربه هذا الموسم بعد يوفنتوس وجنوه وفيورنتينا.