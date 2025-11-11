«الرابطة» تفرض تغييراً على مباريات أرسنال في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تغيير مواعيد مباراتين لأرسنال وكريستال بالاس، لتتناسب مع المواجهة المباشرة بين الناديين في بطولة كأس رابطة المحترفين.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الثامنة مساء يوم 23 ديسمبر، علماً بأنهما كانا سيلعبان مباراتين في الدوري يوم 21 من نفس الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن رغبته في تغيير موعد مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإعلان الرسمي عن مباراة الفريق اللندني في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وأضافت الوكالة أنه بناء على طلب أرسنال، قررت رابطة الدوري الآن تقديم موعد تلك المباراة، من الساعة الثانية ظهراً يوم 21 ديسمبر إلى الثامنة مساء يوم 20 ديسمبر.

وأوضحت أنه بنفس الآلية، تم تغيير موعد مباراة كريستال بالاس أمام ليدز يونايتد، مع بث المباراتين مباشرة على قناة سكاي سبورتس.

وكان من المقرر في الأصل إقامة مباراة كأس الرابطة في 16 ديسمبر، وهو ما كان سيسمح لبالاس بخوض 4 مباريات في 8 أيام في ثلاث بطولات مختلفة.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى 23 ديسمبر، وأشارت إلى أن تضارب المواعيد أصبح أمراً واقعاً بسبب زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية منذ الموسم الماضي.