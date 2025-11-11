الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرابطة» تفرض تغييراً على مباريات أرسنال في «البريميرليج»

«الرابطة» تفرض تغييراً على مباريات أرسنال في «البريميرليج»
11 نوفمبر 2025 22:04

لندن (د ب أ)
وافقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تغيير مواعيد مباراتين لأرسنال وكريستال بالاس، لتتناسب مع المواجهة المباشرة بين الناديين في بطولة كأس رابطة المحترفين.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الثامنة مساء يوم 23 ديسمبر، علماً بأنهما كانا سيلعبان مباراتين في الدوري يوم 21 من نفس الشهر.
وفي الأسبوع الماضي، أعرب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، عن رغبته في تغيير موعد مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الإعلان الرسمي عن مباراة الفريق اللندني في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
وأضافت الوكالة أنه بناء على طلب أرسنال، قررت رابطة الدوري الآن تقديم موعد تلك المباراة، من الساعة الثانية ظهراً يوم 21 ديسمبر إلى الثامنة مساء يوم 20 ديسمبر.
وأوضحت أنه بنفس الآلية، تم تغيير موعد مباراة كريستال بالاس أمام ليدز يونايتد، مع بث المباراتين مباشرة على قناة سكاي سبورتس.
وكان من المقرر في الأصل إقامة مباراة كأس الرابطة في 16 ديسمبر، وهو ما كان سيسمح لبالاس بخوض 4 مباريات في 8 أيام في ثلاث بطولات مختلفة.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى 23 ديسمبر، وأشارت إلى أن تضارب المواعيد أصبح أمراً واقعاً بسبب زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية منذ الموسم الماضي.

أخبار ذات صلة
«يونايتد» يسبق ليفربول في «المشهد النادر»!
بايرن يصطدم بأرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات
أرسنال
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©