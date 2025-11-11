الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نيمار يثير الاستياء في سانتوس

نيمار يثير الاستياء في سانتوس
11 نوفمبر 2025 22:15

ساو باولو (د ب أ)

يبدو أن قصة الحب بين النجم البرازيلي نيمار ونادي سانتوس تتجه إلى الأسوأ، مع تزايد التوتر بين الطرفين.
وزادت حدة التوتر بين نيمار وناديه قبل أيام قليلة من الخسارة أمام فلامنجو 2/ 3، وهي الهزيمة التي ضاعفت محنة الفريق الذي يحاول جاهداً تجنب شبح الهبوط من الدوري البرازيلي.
واشتكى نيمار من أداء الفريق وأخطاء بعض زملائه التي أدت إلى استقبال الأهداف، والأهم من كل ذلك قرار المدرب خوان بابلو فويفودا باستبداله، وسط تزايد التكهنات بشأن توتر علاقته بمدربه.
وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة «جلوبو سبورت» البرازيلية إلى أن اللاعبين والإدارة سئموا من سلوك النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان، وأنه أصبح عبئاً على الفريق ولا يساهم في نجاحه.
ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن زملاء نيمار، الذين تابعوا بحالة من الاندهاش رد فعله المثير للجدل على قرار المدرب باستبداله أمام فلامنجو، رأوا أن إيماءاته لحظة استبداله كانت خارجة عن المألوف ومبالغاً فيها تماماً.
وفوجئ نيمار بقرار استبداله بزميله بنجامين رولهايزر قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، وغادر الملعب غاضباً بشكل واضح. وأوضحت صحيفة جلوبو سبورت أنه رغم حالة الاستياء داخل الفريق، لا يخطط سانتوس لاتخاذ أي إجراءات انضباطية أو عقوبات ضد اللاعب، مشيرة إلى أن نيمار اعتذر لزملائه وصرح بأن شكواه نابعة من استيائه من أداء الحكم.
وشارك نيمار في 15 مباراة فقط مع سانتوس وغاب عن 17 مباراة في بطولة الدوري البرازيلي، في ظل معاناته من الإصابات المتكررة.

نيمار
سانتوس
الدوري البرازيلي
برشلونة
