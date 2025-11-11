كومان يرشح كيس سميت لخلافة بيدري في برشلونة

أمستردام (د ب أ)

أزاح رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، الستار عما يراه خليفة لنجم خط وسط برشلونة، بيدري، المتألق بشدة رغم بلوغه 22 عاماً. وأبدى كومان إعجابه الشديد بقدرات كيس سميت، لاعب وسط ألكمار، البالغ من العمر 19 عاماً، والذي لم يسبق له تمثيل منتخب هولندا، لكنه يستعد لأول ظهور بقميص الطواحين.

وسجل سميت هدفين مع تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة بقميص فريقه هذا الموسم.

واستعاد كومان ذكريات اكتشافه لبيدري ومنحه أول فرصة عندما كان مدرباً لبرشلونة، وذلك في حديثه عن اللاعب الهولندي، قائلاً: «لقد دربت بيدري في برشلونة، وأرى أن كيس سميت يشبهه في أمور عديدة مثل دقة التمرير، وإجادة اللعب بقدميه، ورؤيته، أنا معجب به كثيراً رغم صغر سنه».

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن كومان لن يتردد كثيراً في استدعاء سميت لمنتخب هولندا، في ظل سياسته الدائمة بمنح الفرصة للعناصر الشابة مثلما فعل على مدار موسم ونصف الموسم في برشلونة، عندما قدم للعالم، جافي وأليخاندرو بالدي وإلياكس موريبا ومينجيزا وغيرهم. وأتم كومان تصريحاته «إذا حقق سميت نصف ما حققه بيدري في مسيرته، سيكون الجميع سعداء في هولندا».