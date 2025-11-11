مافريكس يقيل هاريسون بعد 9 أشهر من صفقة دونشيتش

نيويورك (أ ب)

أقال فريق دالاس مافريكس المشارك في دوري السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، مديره العام نيكو هاريسون اليوم الثلاثاء، لتؤكد هذه الخطوة أن الفريق لم يستفد من صفقة لوكا دونشيتش التي تمت منذ تسعة أشهر.

وأقيل هاريسون بعد يوم من حضور رئيس دالاس مافريكس، باتريك دومونت، مباراة خسرها الفريق بنتيجة 114 / 116 أمام ميلووكي، والتي هتف خلالها جمهور الفريق ضد نيكو وطالبوا بإقالته، ليتكرر المشهد المألوف منذ الصفقة الضخمة بضم أنتوني ديفيس من لوس أنجلوس ليكرز، وأغضبت جماهير دالاس.

وقرر دالاس مافريكس أيضاً تعيين مايكل فينلي ومات ريكاردي في منصب المدير العام بشكل مؤقت.

وكان دونشيتش «25 عاماً» لاعباً بارزاً في مركز صانع الألعاب، في أوج عطائه عندما تخلى عنه هاريسون مقابل ديفيس، الذي غاب عن 30 مباراة من أصل 44 مباراة في الموسم العادي منذ انضمامه في فبراير.

وقضى هاريسون أربعة مواسم في منصبه، وساهم في ثلاث صفقات ساعدت مافريكس على التأهل لنهائيات دوري المنطقة الغربية في 2022، ونهائيات دوري «إن بي إيه» في 2024.

وتراجع الفريق بشكل كبير منذ بداية الموسم الجاري بسبب صفقة دونشيتش وتراجعت النتائج، حيث حقق دالاس مافريكس 3 انتصارات فقط مقابل 8 هزائم، بينما غاب ديفيس عن 6 مباريات من أصل 11 مباراة بسبب إصابة في عضلة الساق «السمانة».