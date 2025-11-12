الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أحمد الحمادي رئيساً للجنة التحكيم في بطولة آسيا للقدرة

أحمد الحمادي رئيساً للجنة التحكيم في بطولة آسيا للقدرة
12 نوفمبر 2025 15:54

 

أبوظبي (وام)
اختار الاتحاد الدولي للفروسية، الحكم الدولي الإماراتي أحمد علي الحمادي، رئيساً للجنة التحكيم في بطولة آسيا للقدرة والتحمل لمسافة 120 كيلومتراً، التي تستضيفها مدينة بتايا التايلاندية من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.
ويُعد الحمادي أول عربي وآسيوي يحصل على تصنيف 4 نجوم في التحكيم والمشرفين والمندوبين الفنيين، وأول محاضر دولي معتمد من الاتحاد الدولي للفروسية في آسيا والشرق الأوسط.
ويتولى الحمادي رئاسة لجنة القدرة في المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وشارك في تحكيم نحو 800 سباق محلي، و13 بطولة عالمية وقارية، وكان آخر إنجازاته رئاسة لجنة التحكيم في بطولة أوروبا للقدرة في هولندا.

