الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشكلة في «القلب» تهدد أوسكار بالاعتزال

مشكلة في «القلب» تهدد أوسكار بالاعتزال
12 نوفمبر 2025 14:47

لندن (د ب أ)
تعافى البرازيلي أوسكار، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، وهو الآن في حالة مستقرة بالمستشفى بعد تعرضه لمشكلة في القلب. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أوسكار «34 عاماً» شعر بأنه بحالة صحية غير جيدة، أثناء خضوعه للاختبارات البدنية قبل الموسم الجديد في مركز تدريبات ساو باولو أمس الثلاثاء.
وكان أوسكار عاد لفريق ساو باولو البرازيلي، الذي بدأ فيه مسيرته، في ديسمبر 2024.
قال النادي إن أوسكار نقل إلى مستشفى بعدما كشفت فحوصات واختبارات خضع لها اللاعب البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجديد عن وجود «مشكلة في القلب».
وأضاف:«تم نقل اللاعب للمستشفى، حيث يتواجد حالياً في حالة مستقرة ويظل تحت المراقبة لإجراء المزيد من الفحوص لتوضيح التشخيص». وذكرت الصحيفة البرازيلية «جلوبو»أن أوسكار كان يستخدم دراجة تمرين عندما انهار، وظل فاقداً للوعي لمدة دقيقتين. وأضافت أن أوسكار حالياً يفكر في الاعتزال. وكان أوسكار عاد لساو باولو، الذي يدربه مهاجم تشيلسي والمنتخب الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وحتى 2027، وذلك بعد أن لعب ثمانية أعوام في الصين.

أخبار ذات صلة
نجاة سترلينج وأسرته من محاولة سطو على منزله
نوريس يخطو بثبات إلى لقب «الفورمولا-1»
تشيلسي
ساو باولو
أوسكار
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©