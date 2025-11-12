مشكلة في «القلب» تهدد أوسكار بالاعتزال

لندن (د ب أ)

تعافى البرازيلي أوسكار، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق، وهو الآن في حالة مستقرة بالمستشفى بعد تعرضه لمشكلة في القلب. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أوسكار «34 عاماً» شعر بأنه بحالة صحية غير جيدة، أثناء خضوعه للاختبارات البدنية قبل الموسم الجديد في مركز تدريبات ساو باولو أمس الثلاثاء.

وكان أوسكار عاد لفريق ساو باولو البرازيلي، الذي بدأ فيه مسيرته، في ديسمبر 2024.

قال النادي إن أوسكار نقل إلى مستشفى بعدما كشفت فحوصات واختبارات خضع لها اللاعب البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجديد عن وجود «مشكلة في القلب».

وأضاف:«تم نقل اللاعب للمستشفى، حيث يتواجد حالياً في حالة مستقرة ويظل تحت المراقبة لإجراء المزيد من الفحوص لتوضيح التشخيص». وذكرت الصحيفة البرازيلية «جلوبو»أن أوسكار كان يستخدم دراجة تمرين عندما انهار، وظل فاقداً للوعي لمدة دقيقتين. وأضافت أن أوسكار حالياً يفكر في الاعتزال. وكان أوسكار عاد لساو باولو، الذي يدربه مهاجم تشيلسي والمنتخب الأرجنتيني السابق هيرنان كريسبو، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وحتى 2027، وذلك بعد أن لعب ثمانية أعوام في الصين.