الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دباوي» و«نايت أوف ثاندر» يتصدران قائمة دارلي أوروبا

«دباوي» و«نايت أوف ثاندر» يتصدران قائمة دارلي أوروبا
12 نوفمبر 2025 18:00


عصام السيد (أبوظبي)
تصدّر الفحل «دباوي»، الذي يُعد من أبرز الفحول في عالم صناعة سباقات الخيل، وابنه البطل «نايت أوف ثاندر»، قائمة دارلي الأوروبية لعام 2026 برسوم تلقيح تبلغ 350 ألف جنيه إسترليني و200 ألف يورو على التوالي.
وكان عاماً ممتازاً آخر لفحول دارلي العائدة إلى جودلفين، حيث أنجبت هذه الفحول مجتمعةً الفائزين في 19 سباقاً من الفئة الأولى، و66 سباقاً من سباقات المجموعات، و125 سباقاً من سباقات الجوائز الكبرى، بما في ذلك سباق برينس أوف ويلز ستيكس وسباق إنترناشونال ستيكس، وسباق آيريش تشامبيون ستيكس، وسباق إكليبس ستيكس، وسباق لوكينج ستيكس، وسباق ديوهيرست ستيكس وسباق 1000 جينيز، وسباق بريدرز كب مايل، وجميعها للفئة الأولى.
كما بيعت أربعة من أبناء هذه الفحول «نايت أوف ثاندر»، و«دباوي»، و«بلو بوينت»، و«تو دارن هوت»، بأسعار تجاوزت مليون جنيه إسترليني في عام 2025، وحطّمت مهرة «نايت أوف ثاندر»، التي بيعت بثلاثة ملايين يورو، الرقم القياسي في مزاد أرقانا أغسطس الفرنسي لخيول العام الواحد.
ويتصدّر القائمة مرة أخرى الفحل «دباوي» المقيم في دالهام هول، والذي حقق إنجازين جديدين في عام 2025 عندما أنجب فائزاً في سباق الجوائز الكبرى رقم 300 وفائزاً في سباق المجموعات رقم 200، بينما أصبح «نوتابل سبيتش» رابع فائز له في سباق بريدرز كب مايل في خمس سنوات فقط في نهاية الأسبوع الماضي، وهو فوزه التاسع في سباقات بريدرز كب بشكل عام، وظل سعر تلقيحه ثابتاً للعام الرابع على التوالي.
وسيُتوَّج «نايت أوف ثاندر»، ابن «دباوي» بلقب أفضل فحل في بريطانيا وأيرلندا بعد موسم أنجب فيه خمسة فائزين فرديين من المستوى الأول، بما فيها «أومبودسمان»، أفضل الخيول الأكبر سناً في أوروبا، وبطلة سباق 1000 جينيز «ديزرت فلاور»، وفائز سباق ديوهيرست «جيوين»، وهو أيضاً الفحل الوحيد هذا العام الذي بيعت خيوله من عمر سنة واحدة بأسعار من سبعة أرقام في بريطانيا وإيرلندا وفرنسا، ويرتفع سعره من 150 ألف يورو في كيلدانجان عام 2025 إلى أعلى سعر في مسيرته المهنية.
ومن بين أبناء الفحل المتميز «دباوي»، نجد الفحل «تو دارن هوت»، المسؤول عن الحصان المتميز «فولن أنجل» والفائز بسباق من الفئة الأولى في ألمانيا «تورنادو ألرت» هذا العام، وقد ارتفعت رسوم تلقيحه إلى 100,000 جنيه إسترليني (من 90,000 جنيه إسترليني)، ولا تزال رسوم تلقيح «بلو بوينت» عند 100,000 يورو، بعد أن أنجب 29 حصاناً فائزاً في سباقات كبرى حول العالم في عام 2025.
وحقق الفحلان الواعدان «بالاس بير» و«سبيس بلوز» بداية رائعة مع أول خيولهما البالغة من العمر سنتين، وسيظل سعر تلقيح الأول عند 32,000 جنيه إسترليني، بينما انخفض سعر تلقيح «سبيس بلوز»، المسؤول عن الفائز بسباق من الفئة الأولى «باور بلو»، قليلاً إلى 15,000 يورو (من 16,000 يورو)، ولا يزال سعر تلقيح «غياث»، الذي أنجب مؤخراً الفائز بسباق فيكتوريا ديربي للفئة الأولى «أوبزرفر»، عند 20,000 يورو.

أخبار ذات صلة
«الثنائيات» تتصدر افتتاح «كرنفال» سباقات دبي في «ميدان»
يحدث في عالم سباقات الخيل.. فرس بـ 6,2 مليون دولار
خيول الإمارات
جودلفين
سباقات الخيول
تلقيح
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©