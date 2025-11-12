ياس لينكس أفضل نادٍ في «جوائز الاستدامة العالمية للجولف» 2025

مراد المصري (دبي)

فاز ياس لينكس أبوظبي، بجائزة أفضل نادٍ في استضافة فعاليات الجولف على صعيد منطقة الشرق الأوسط، في حفل جوائز الاستدامة العالمية للجولة الأوروبية للجولف 2025، الذي أقيم اليوم بضيافة دولة الإمارات، في بطولة جولة دي بي ورلد للجولف بدبي.

وتم في الحفل تكريم الفائزين في مختلف الفئات، حيث يقام الحفل للعام الثاني على التوالي في دبي، وهذه المرة بصيغة موسَّعة، وذلك لتكريم الموردين والمواقع في الجولة، الذين أظهروا ريادةً وابتكاراً في المساعدة على تنظيم بطولات جولف أكثر استدامة حول العالم.

وكانت المشاركة مفتوحة للفعاليات في جولة دي بي ورلد، وجولة هوتيل بلانر، وجولة ليجندز، وجولة الجولف لأصحاب الهمم خلال موسم 2025-2024.

وتألفت لجنة التحكيم من خبراء في عمليات بطولات الجولف والاستدامة في الجولف، بمن فيهم خبراء مستقلون من مؤسسة GEO للجولف المستدام، وتم الإعلان عن الفائزين من مناطق جغرافية ضمن خمس فئات رئيسية.

وفي فئة أفضل موقع استضافة فعاليات الجولف، فاز نادي ياس لينكس بأبوظبي، على صعيد منطقة الشرق الأوسط، بعد استضافة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي ضمن جولة دي بي ورلد، وقدم مجموعة واسعة من المبادرات التي تنوّعت بين الحصول على GEO بنجاح، ومبادرات المشاركة المجتمعية، كما استعرض الملعب بيانات قوية في مشاركته، مع تحقيق انخفاض ملحوظ في الانبعاثات باستخدام الطاقة الشمسية، وامتلاك أسطول من عربات الجولف الكهربائية، واستخدام مصابيح LED، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ملعب الجولف.

وفي نفس الفئة فاز نادي كران سور سيير السويسري بجائزة الأفضل في أوروبا، والنادي الملكي في كوينزلاند في أستراليا في بقية مناطق العالم.

كما احتضن «شاليه البطولة» المنتدى السنوي المخصص لوسائل الإعلام العربية، والذي استعرض فيه أصحاب الاختصاص من المؤسسات الحكومية والخاصة، الدور الريادي لدولة الإمارات على صعيد العالم في رياضة الجولف.

وتحدّث في المنتدى سالم بن دسمال، عضو مجلس اتحاد الجولف، ونواف عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي، محطات الحاويات، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وعيسى شريف المرزوقي، مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، وحميد بن دسمال، المدير التنفيذي للاستدامة في جولة دي بي ورلد.

وأكد سالم بن دسمال، أن اتحاد الجولف يحرص على الاستثمار في الأجيال الصاعدة في هذه الرياضة لجعلها رياضة عائلية يمارسها كافة أفراد الأسرة، والعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة والاتحاد في أهمية استضافة البطولات الكبرى العالمية، وهو ما يتجسّد في النتائج التي يحققها لاعبو الإمارات في المحافل الخارجية، وآخرها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية للعرب بواسطة أحمد سكيك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لجولف الهواة.

كما أكد نواف عبدالله، أن الاستثمار في رياضة الجولف خيار استراتيجي لمجموعة موانئ دبي العالمية، التي بدأت العمل مع جولة دي بي ورلد منذ عام 2009 من خلال البطولة الختامية للموسم، ومن ثم تطورت العلاقة في عام 2022، عندما أصبحت المجموعة الراعي الرئيسي للجولة، وجاء الإعلان عن تمديد الاتفاقية حتى عام 2035، لتؤكد المساعي في مواصلة الانتشار الدولي من بوابة هذه الرياضة، والتي نرى فيها دقة وانضباطاً وترتيباً يشابه العمليات اللوجستية في مجموعتنا.

من جانبه أكد عيسى شريف المرزقي، أن الجولف تُعد من أهم الرياضات التي تقام في دبي ووصلت العالمية، ويوليها المجلس اهتماماً من خلال التعاون مع مختلف الأطراف من اتحاد اللعبة ومجموعة موانئ دبي العالمية وجولة دي بي ورلد، ومن أجل إعداد جديد من الأبطال في هذه الرياضة واستقطاب ورعاية الموهوبين، فقد ضم المجلس لعبة الجولف إلى برنامج دورة ألعاب مدارس الأكبر من نوعها هذا العام.

وأعرب حميد بن دسمال، عن تطلعه إلى مواصلة هذه البطولات دورها المجتمعي الهادف من خلال تبنِّي ممارسات الاستدامة في العمليات التنظيمية، ورفع درجة الوعي في هذا الجانب، ونفتخر أن دولة الإمارات رائدة على الصعيد العالمي في تطبيق هذه الممارسات، والدليل الجوائز التي حصدتها الأندية والموردون في حفل جوائز الاستدامة العالمي للجولة الأوروبية للجولف.