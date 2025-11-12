الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

لابورتا: لم أندم على رحيل ميسي

لابورتا: لم أندم على رحيل ميسي
12 نوفمبر 2025 16:29

 
مدريد (د ب أ)
تحدّث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن الزيارة المفاجئة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل، لاعب الفريق السابق، يوم الأحد الماضي.

وخلال تصريحاته في إذاعة «كتالونيا راديو»، التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، أكد لابورتا أنه لم يكن على علم بنوايا النجم الأرجنتيني، وأكد أنه لا يندم على رحيل ميسي، حيث إن استمراره مع النادي لم يكن ممكناً.
وأعاد التأكيد على أن برشلونة أكبر من أي فرد. وقال لابورتا: «رحّبت به بشكل جيد. كان اندفاعاً عفوياً من انتمائه لبرشلونة. لم أكن أعلم، لكنه يعتبر هذا بيته». وأضاف: «كان برفقة أصدقائه، يجول، وقد أنهى لتوه العشاء، فجاء بشكل عفوي. لم أرسل إليه أي رسالة. العلاقة بيننا سليمة. هو الآن يلعب في إنتر ميامي».
وأكد: «يعلم أنه محبوب ويتم تقديره لما هو عليه، وسيظل دائماً مرحباً به. من العدل أن يحصل على أفضل تكريم في العالم. سيكون رائعاً أن يكون تكريمه هنا، أمام 105 آلاف مشجع».

لابورتا يفتح النار على الإدارة الحالية
ليونيل ميسي
برشلونة
إنتر ميامي
خوان لابورتا
