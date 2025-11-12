فليتوود يتطلع إلى لقبه الأول في البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد

دبي (الاتحاد)



يأمل النجم الإنجليزي تومي فليتوود أن يختتم عاماً حافلاً بالإنجازات، إذ يستعد لخوض منافسات البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف في دبي خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، سعياً للفوز باللقب للمرة الأولى في المدينة التي بات يعتبرها موطنه الثاني.

وكان فليتوود قد اقترب من تحقيق اللقب في نسختين سابقتين من البطولة عامي 2019 و2023، غير أن الحظ لم يحالفه في اعتلاء منصة التتويج، ليعود هذا العام إلى دبي بمعنويات مرتفعة بعد موسم استثنائي شهد فوزه ببطولة تور شامبيونشيب الأميركية، وتتويجه بكأس فيديكس في أغسطس الماضي، إضافة إلى مساهمته البارزة في فوز منتخب أوروبا بكأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك في سبتمبر، ثم فوزه مؤخراً ببطولة دي بي ورلد الهند.

وقال فليتوود في حديثه قبل انطلاق البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد: «هذه آخر بطولة أخوضها هذا العام، وكان عاماً رائعاً بالفعل. سيكون من المذهل أن أنهيه بالفوز في دبي. فوجود عائلتي وأصدقائي والجماهير يجعل التجربة أكثر خصوصية. أعرف هذا الملعب جيداً، وأعيش بالقرب منه، وسيكون من الرائع أن أرفع الكأس على الحفرة الثامنة عشرة بعد أن اقتربت من ذلك أكثر من مرة في السنوات الماضية».

وأضاف: «أشعر أن ملعب البطولة بات من أهم المحطات في الجولة الأوروبية، ومن الجميل أن أكون هنا في مدينتي التي أشعر فيها بالراحة وأجد فيها دعماً كبيراً».

وعن أدائه في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي الأخيرة، قال فليتوود: «كانت بطولة رائعة، لعبت بثبات كبير وحققت أداءً جيداً في كل الجولات. كنت قريباً جداً من الفوز، لكن آرون راي كان مميزاً واستحق اللقب. بالنسبة لي، أخرج بالكثير من الإيجابيات وأتطلع لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

وتعد البطولة الختامية لجولة دي بي ورلد في دبي آخر محطات سلسلة رولكس العالمية، وتجمع نخبة من أبرز لاعبي الجولف في العالم للمنافسة على لقب الموسم، وسط أجواء رياضية مميزة تؤكد مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة الجولف.