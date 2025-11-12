الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توخيل: بيلينجهام وروجرز صديقان وليسا عدوين

توخيل: بيلينجهام وروجرز صديقان وليسا عدوين
12 نوفمبر 2025 18:08

 
لندن (أ ب)
ربما يضطر جود بيلينجهام للانتظار للعودة للتشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، حيث قال توماس توخيل، المدير الفني، اليوم الأربعاء إنه ليس في عجلة من أمره لتغيير طريقة لعبه لاستيعاب نجم نادي ريال مدريد الإسباني.
ومنذ آخر مشاركة لبيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي، في المباراة الودية التي خسرها 1/ 3 أمام السنغال في يونيو، أصبح مورجان روجرز هو صانع الألعاب، وتألق في المباراتين اللتين فاز فيهما المنتخب الإنجليزي بخماسية نظيفة على صربيا ولاتفيا، ليحجز المنتخب الإنجليزي مقعده في بطولة كأس العالم 2026.
وعاد بيلينجهام لقائمة المنتخب بعدما تعافى بشكل كامل من إصابة في الكتف، ويراه توخيل في مركز صانع الألعاب ما يجعله في منافسة مباشرة مع روجرز.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة صربيا في تصفيات كأس العالم غدا الخميس: «هما صديقان لذلك يمكن لهذه أن تكون منافسة ودية». وأضاف: «لا يتعيّن أن تصبحوا أعداء، لا يجب أن تكرهوا بعضكم بعضاً. هم يحترمون بعضهم، وهم أصدقاء، والآن يتنافسون فقط على نفس المركز».
وأكد: «هل يمكنهما اللعب معاً؟ نعم، ولكن في طريقة لعب مختلفة، وربما هذه ليست اللحظة المناسبة لإجراء تغيير في طريقتنا». وأشار توخيل إلى أن العامل الذي قد يصعّب عودة بيلينجهام هو أنه وفيل فودين، لاعب وسط هجومي آخر استعاد مكانه في القائمة، لم يشاركا بعد في أي حصة تدريبية كاملة هذا الأسبوع، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
وأصبح المنتخب الإنجليزي أول منتخب أوروبي يتأهل لكأس العالم الشهر الماضي، لذلك أصبح لا يوجد ضغوط على توخيل، قبل المباراتين أمام صربيا وألمانيا في آخر جولتين من المجموعة.
وقال المدرب: «الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث. لا أحد يريد حدوث الإصابات، ولكنها تحدث، يمكن أن ينسحب اللاعبون أو يفقدوا مستواهم، وقد يظهر لاعبون آخرون بمستوى جيد، لذا أنا منفتح جداً على الأشهر المقبلة»، وأكد: «لهذا السبب لا أشعر بالضغط، لا أشعر بأن كأس العالم أمراً ملحاً حالياً».

