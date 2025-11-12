الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

7 ميداليات ملوّنة لمنتخبنا في بطولة العالم للجوجيتسو تحت 21 سنة

7 ميداليات ملوّنة لمنتخبنا في بطولة العالم للجوجيتسو تحت 21 سنة
12 نوفمبر 2025 20:20


بانكوك (الاتحاد)
استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو لفئة الشباب تحت 21 عاماً، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري، بأداء قوي تُوّج بحصد سبع ميداليات ملوّنة بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وبرونزيتين.
وأحرز كلٌّ من عمار الحوسني ذهبية وزن تحت 94 كجم، وراشد الشحي ذهبية وزن 56 كجم، فيما نال فهد الحمادي فضية وزن 77 كجم، وراشد الهيماني فضية وزن 94+ كجم، ومحمد الشحي فضية وزن 56 كجم، وحقق فيصل الواحدي برونزية وزن 69 كجم وعبدالرحمن محمد برونزية وزن 62 كجم.
وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد: إن ما حققه اللاعبون يعكس منظومة العمل المتكاملة في تطوير رياضة الجوجيتسو داخل الدولة موضحاً أن وراء كل إنجاز هناك منظومة متكاملة تبدأ من دعم الأسرة وتشجيعها، وتمر بجهود المدارس والأندية، وتكتمل برؤية الاتحاد الذي وضع الأسس الصحيحة لصناعة الأبطال. وأضاف: «برنامج الجوجيتسو المدرسي أثبت أنه ركيزة أساسية في إعداد جيل يجمع بين المهارة والانضباط والثقة بالنفس».
من جهته، عبّر راشد الشحي، الفائز بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم، عن اعتزازه بتمثيل الإمارات وتحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «ما تحقق ليس إنجازاً عادياً، بل هو رسالة لكل شاب إماراتي بأن الإصرار يصنع الفارق. بدأت من المدرسة، وتعلمت أن رياضة الجوجيتسو لا تقتصر على تقنيات البساط فحسب، بل هي أسلوب حياة تغرس في ممارسيها قيم الاحترام والثقة والعمل الجماعي. عائلتي كانت السند الأول، ودعمهم كان حافزاً كبيراً لي».
وتتواصل غداً منافسات البطولة بمشاركة فئة الشابات تحت 21 عاماً، وسط طموح كبير بمواصلة الإنجازات وإضافة المزيد من الميداليات إلى رصيد الدولة.

