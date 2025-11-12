روني: مانشستر يونايتد دفع ثمن الصفقات الفاشلة في السنوات الماضية

لندن (د ب أ)

تحدث وأين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق على نحو صريح، عن صفقات يراها فشلت في صفوف النادي الإنجليزي.

وأشار المهاجم السابق في برنامج ذا "أوفر لاب" إلى 3 صفقات فاشلة مع مانشستر يونايتد.

وقال روني: "الصفقات السابقة كانت كارثية، أليس كذلك؟.. لقد ضموا أسماء لامعة فقط، انظروا إلى لوكاكو وزلاتان وبوجبا، إنهم لاعبون جيدون لكن النادي تعاقد مع أسماء بارزة فقط وأنفق مبالغ طائلة".

وتابع: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز هذه الأخطاء، عندما تنظر إلى ما حدث في مانشستر يونايتد على مدار السنوات العشر الماضية، تجد أن بعض اللاعبين، تم معاملتهم بشكل سيء، الآن وبعد أن حقق الفريق بعض النتائج، يمكن أن ترى عودة تدريجية للثقة، كان المدرب بحاجة إلى هذه النتائج أيضاً". وأضاف: "يمكنك أن ترى أنه أصبح أكثر ثقة، وحالة الفريق تتحسن تدريجياً، كان هناك تحسن واضح، واعتقد أننا سنشاهد تقدماً واللاعبون يتعرفون على بعضهم البعض بشكل أفضل".

وأضاف: "أود أن أرى برونو فيرنانديز أكثر في الملعب، وسيكون شهر يناير، مثيراً للاهتمام لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إقناع اللاعبين بالقدوم، ومنحهم تلك الدفعة الصغيرة التي يحتاجون إليها لمحاولة التأهل إلى أوروبا، أو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى في دوري أبطال أوروبا". وتابع: "بدأنا نشهد تعاقدات أفضل شيئاً فشيئاً، علينا أن نتحلى بالواقعية، ونسأل أنفسنا، هل سيفوزون بالدوري؟، لا لن يفوزوا، هل من الممكن إنهاء الموسم ضمن المركز الأربعة أو الخمسة الأولى؟! نحن نشهد تحسناً تدريبياً".