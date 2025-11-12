الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«المسابقات المصرية» تعاقب الأهلي والزمالك بسبب «سوبر أبوظبي»

«المسابقات المصرية» تعاقب الأهلي والزمالك بسبب «سوبر أبوظبي»
12 نوفمبر 2025 22:14

القاهرة(د ب أ)
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقوبات بطولة كأس السوبر المصري والذي أقيم في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.
وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة قررت توقيع عقوبة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الأهلي. وأوضح: "تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في مباراة قبل النهائي أمام بيراميدز". وأضاف: "تقرر أيضاً توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه، للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام الزمالك، ومعاقبة أحمد مصطفى محمد سيد (زيزو)، لاعب النادي الأهلي وخوان ألفينا بيزيرا لاعب الزمالك بغرامة قيمتها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج".
وتابع: "تقرر إيقاف كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك بسبب طرده للاعتراض خلال مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع أمام سيراميكا كليوبترا".
يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر المصري للمرة الـ16، عقب فوزه 2 / 1 على منافسه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، يوم الأحد الماضي.

