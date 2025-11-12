الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الترايثلون» يدشن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2028

«الترايثلون» يدشن منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2028
12 نوفمبر 2025 22:22

لوس أنجلوس (د ب أ)

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس بجدول منافسات غير تقليدي، أصدره المنظمون يوم الأربعاء. وبعد أكثر من عقدين، وتحديداً منذ دورة سيدني 2000، ستكون أول فعالية رياضية في دورة الألعاب هي سباق الترايثلون، وسيتم تتويج أول بطلة أولمبية لدورة لوس أنجلوس 2028 في سباق السيدات في اليوم الأول من المنافسات، الموافق 15 يوليو 2028.
وسوف يقام نهائي سباق 100 متر للسيدات في اليوم نفسه، وهو أيضاً اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى، بينما سيتم إقامة نهائي سباق 100 متر للرجال في اليوم الثاني من المنافسات.
ورغم ذلك، ستحافظ دورة لوس أنجلوس 2028 على تقاليدها الأولمبية، حيث سيقام سباق الماراثون في نهاية الأسبوع الأخير من الألعاب.
وقالت شانا فيرجسون، المسؤولة عن جدول المنافسات: «نريد أن نشهد انطلاقة قوية، ونمنح أسرع سيدات العالم منصة مميزة».
وسوف يتم نقل منافسات السباحة، التي تقام عادة في الأسبوع الأول، إلى الأسبوع الثاني.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التغيير إلى إقامة منافسات السباحة في ملعب سوفي، وهو أيضاً جزء من حفل الافتتاح في 14 يوليو 2028.
وسوف يكون سباق التتابع المتنوع 4 × 100 متر سيدات هو الحدث الختامي لتوزيع الميداليات في 30 يوليو 2028، قبل حفل الختام مباشرة. وسوف يكون اليوم قبل الأخير من المنافسات، في 29 يوليو 2028، الأكثر ازدحاماً من حيث منافسات توزيع الميداليات بواقع 26 نهائي في 23 رياضة.

أولمبياد لوس أنجلوس 2028
اللجنة الأولمبية الدولية
الترايثلون
