مصر تتحدى أوزبكستان في القمة الجماهيرية بـ«دولية العين»

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي منتخبا مصر وأوزبكستان، غداً، على استاد هزاع بن زايد في لقاء الدور نصف النهائي لكأس العين لكرة القدم، وذلك في مباراة يتوقع أن تشهد اهتماماً جماهيرياً، بالنظر لمشاركة «الفراعنة» بنجوم الصف الأول، ووجود الإيطالي فابيو كانافارو على رأس الجهاز الفني للمنتخب الآسيوي.

ويتطلع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، إلى اختبار جاهزيته، قبل خوض غمار كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل، إلا أنه يدرك أن الفريق مطالب بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، وبلوغ المباراة النهائية طمعاً بحصد لقب معنوي خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وتضم قائمة منتخب مصر النجوم المتاحين كافة بقيادة محمد صلاح، مع عودة عمر مرموش بعد التعافي من الإصابة، مع تواجد أبرز النجوم الآخرين مثل محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد وبقية اللاعبين.

من جانبه، يتطلع فابيو كانافارو إلى كسب الثقة مع منتخب أوزبكستان، والبدء بالتحضيرات للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم المقبلة، التي تأهل لها المنتخب الآسيوي للمرة الأولى، ويعود كانافارو إلى المونديال المقبل بعد 20 عاماً من رفعه كأس العالم بصفته قائداً لمنتخب إيطاليا في عام 2006.

وتضم قائمة منتخب أوزبكستان 26 لاعباً، منهم 10 لاعبين محترفين خارج البلاد، بواقع 4 في الولايات المتحدة، و3 في إيران، و2 في تركيا، ولاعب واحد في إنجلترا.