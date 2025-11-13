الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مصر تتحدى أوزبكستان في القمة الجماهيرية بـ«دولية العين»

مصر تتحدى أوزبكستان في القمة الجماهيرية بـ«دولية العين»
13 نوفمبر 2025 10:52

مراد المصري (أبوظبي)
يلتقي منتخبا مصر وأوزبكستان، غداً، على استاد هزاع بن زايد في لقاء الدور نصف النهائي لكأس العين لكرة القدم، وذلك في مباراة يتوقع أن تشهد اهتماماً جماهيرياً، بالنظر لمشاركة «الفراعنة» بنجوم الصف الأول، ووجود الإيطالي فابيو كانافارو على رأس الجهاز الفني للمنتخب الآسيوي.
ويتطلع منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، إلى اختبار جاهزيته، قبل خوض غمار كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل، إلا أنه يدرك أن الفريق مطالب بتحقيق الانتصار في هذه المباراة، وبلوغ المباراة النهائية طمعاً بحصد لقب معنوي خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
وتضم قائمة منتخب مصر النجوم المتاحين كافة بقيادة محمد صلاح، مع عودة عمر مرموش بعد التعافي من الإصابة، مع تواجد أبرز النجوم الآخرين مثل محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد وبقية اللاعبين.
من جانبه، يتطلع فابيو كانافارو إلى كسب الثقة مع منتخب أوزبكستان، والبدء بالتحضيرات للمشاركة التاريخية في نهائيات كأس العالم المقبلة، التي تأهل لها المنتخب الآسيوي للمرة الأولى، ويعود كانافارو إلى المونديال المقبل بعد 20 عاماً من رفعه كأس العالم بصفته قائداً لمنتخب إيطاليا في عام 2006.
وتضم قائمة منتخب أوزبكستان 26 لاعباً، منهم 10 لاعبين محترفين خارج البلاد، بواقع 4 في الولايات المتحدة، و3 في إيران، و2 في تركيا، ولاعب واحد في إنجلترا.

أخبار ذات صلة
«كأس أبوظبي الإسلامي».. الوحدة يلتقي خورفكان والشارقة يترقب زيارة العين
«مهرجان أم الإمارات» ينطلق في العين والظفرة 28 نوفمبر
كانافارو
محمد صلاح
العين
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©