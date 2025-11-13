ثاندر يسحق ليكرز ويوكيتش يسجل 55 نقطة في فوز ناجتس على كليبرز

لوس أنجلوس(رويترز)

سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 30 نقطة، وقدّم تسع تمريرات حاسمة لزملائه، خلال ثلاثة أرباع فقط، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب لفوز ساحق 121-92 على لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وهيمن ثاندر سريعاً على المباراة منذ بدايتها، وكان يتقدم بفارق 32 نقطة بنهاية الشوط الأول، وبفارق 37 نقطة في الربع الثالث.

وبهذا يكون ثاندر قد فاز بأربع مباريات متتالية، و12 من أصل 13 مباراة منذ بداية الموسم.

وفي مباراة أخرى، سجل نيكولا يوكيتش 25 نقطة من أصل 55 نقطة سجلها طوال اللقاء في أعلى معدل له هذا الموسم في الربع الأول، ليمدد دنفر ناجتس سلسلة انتصاراته إلى ست مباريات بالفوز 130-116 على لوس أنجلوس كليبرز.

واستحوذ يوكيتش على 12 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه. وتعد النقاط 25 التي سجلها في الربع الأول أعلى معدل له في أي ربع خلال مباراة على مدى مسيرته.

وسجل فرانز فاجنر 13 من أصل 28 نقطة سجلها طوال المباراة في الربع الثاني، ليقود أورلاندو ماجيك للفوز 124-107 على نيويورك نيكس الذي تجرع هزيمته الأولى على ملعبه هذا الموسم.

وفاز ماجيك للمرة الخامسة في سبع مباريات، ليتعافى من سلسلة سابقة من أربع هزائم.

وسجل ستيفن كري 46 نقطة نصفها تقريباً في الربع الثالث، ليقود جولدن ستيت وريورز للفوز على سان أنطونيو سبيرز 125-120.

وقاد فيكتور ويمبانياما قائمة المسجلين في سبيرز برصيد 31 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه.

وسجل بيتون بريتشارد خمس رميات ثلاثية، وأنهى اللقاء برصيد 24 نقطة، ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 131-95 على ممفيس جريزليز.

وقاد جاريت ألين قائمة المسجلين في الفريقين برصيد 30 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 130-116 على ميامي هيت.

وتغلب هيوستن روكتس 135-112 على واشنطن ويزاردز بفضل 23 نقطة سجلها كيفن دورانت.

وسجل ديفين بوكر 26 نقطة، ليتفوق فينكس صنز 123-114 على دالاس مافريكس ويحقق انتصاره الرابع توالياً.

وأنهى تشارلوت هورنتس مسلسلاً من ثلاث هزائم بالفوز 111-100 على ميلووكي باكس.

وسجل بول ريد 28 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود ديترويت بيستونز للفوز 124-113 على شيكاجو بولز وتحقيق انتصاره الثامن توالياً.

وفاز بورتلاند تريل بليزرز 125-117 على نيو أورليانز بليكانز، وسحق أتلانتا هوكس منافسه سكرامنتو كينجز 133-100.