الحمرية بطل «السلة 3×3» وكلباء يتوج بـ«الطائرة الشاطئية»

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، فريق كلباء (أ) بطلاً لكرة الطائرة للشباب ضمن مسابقات دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نسختها الخامسة، والتي تتواصل حتى 16 من الشهر الجاري.

وحضر التتويج محمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، علي الأميري عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، وبخيت سعيد القرص، نائب مدير الدورة.

وحصل فريق كلباء (أ)، على لقب بطل كرة الطائرة للشباب بمشاركة اللاعبين أحمد صلاح، محمد كوجابي ومحمد الزعابي، وحل في المركز الثاني فريق كلباء (ب)، باللاعبين تميم الجابري، صامويل جوميز وموسى، وجاء خورفكان (أ) ثالثاً باللاعبين أحمد نايف، زايد هاني، وسلامة محمود.

وفي كرة السلة 3X3 للرجال حصد فريق الحمرية لقب المركز الأول والميداليات الذهبية، ومثله رامي الخطيب، مارسيللو، عمر كوكو، وهلال الشيخ، فيما حصل فريق دبي على المركز الثاني، باللاعبين خالد وماكس وزي وإنجلين، فيما حصل فريق خورفكان (2) على المركز الثالث، ومثله عروة ملحم وعمر الحموي ويوسف عروس وأيريج، أما جائزة الرمية الحرة فحصل عليها خليفة الحمادي، فيما نال عروة ملحم جائزة الرمية الثلاثية.

وفي شد الحبل تواصلت المنافسات مباريات الأدوار التمهيدية. لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الختامي من المسابقة، حيث أسفرت التصفيات عن تأهل فرق صاعقة الفجيرة، وأبطال خورفكان وشباب صحار والذئاب من فئة الرجال، والشارقة للدفاع عن النفس وكلباء، وناشئو كلباء (ب) عن فئة الناشئين.