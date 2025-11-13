«تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول العربية يجمع «النخبة» على مضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

ينظم غداً «الجمعة» مضمار أبوظبي للسباق حفل سباقه الرابع، والذي يتضمن السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «قوائم» في نسخته الـ33، ويشهد السباق 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 94 خيلاً، وتبلغ إجمالي جوائزه 511 ألف درهم.

ويتصدر السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، المشهد في الأمسية، ويقام في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر «قوائم»، حيث تتنافس نخبة الخيول على إجمالي جوائزه المالية البالغة 111 ألف درهم، لم يتم قبول الخيول في الإدخالات الأولية التي يقل تصنيفها عن 80 رطلاً.

ويجتمع 14 من نخبة الخيول المؤهلة التي تسابق الزمن لخوض السباق، أبرزها الجواد «آر بي كينج ميكر» لمحمد علي المزيني، صاحب التصنيف الأعلى البالغ 127 رطلاً، والفائز بعدة سباقات في الفئة الأولى والفئة الثالثة محليا وخليجياً ودولياً.

وأقوي المرشحين للفوز هو الجواد «فيرست كلاس» لديبورا ميهالوف، بطل كأس أبوظبي الذهبية، وكحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى في مضمار أبوظبي العشبي ومضمار ميدان الرملي.

وسيكون الحصان الأسود في السباق هو المهر «سعود» لياس للسباقات، المنحدر من نسل «غزوان» والذي حقق الفوز 4 مرات، متضمنة الجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي للفئة الثالثة لمسافة 2200 متر، والتي حقق فيها زمناً سريع بلغ 2:26:34 دقيقة.

الجدير بالذكر أن سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على مدار 32 عاماً، حققت حضوراً محلياً ودولياً متميزاً بما تتميز به من مشاركة أقوى الخيول والجوائز القيمة.

ويشهد السباق التحضيري لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، دائماً منافسة قوية بين نخبة الخيول وأمهر الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وهو بروفة رسمية للسباق الذي سيقام يوم 6 ديسمبر المقبل البالغ قيمة جوائزه 8 ملايين درهم، والذي يمثل أغلى سباقات الخيول العربية في العالم.

ويحظى «السباق التحضيري» باهتمام الملاك والمدربين والفرسان والمتابعين، كون نتيجته تُعد مؤشراً مهماً لرؤية الجميع وتقديراتهم في كيفية التعامل مع السباق الرئيسي».

وتم تخصيص الشوط الأول لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، بمشاركة 11 خيلاً.

وتم تخصيص الشوط الثالث لمشاركة 14 من الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف، لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة البالغة جوائزه 70 ألف درهم.

وسيكون الشوط الرابع للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2200 متر، مسرحاً لتنافس 16 من الخيول على لقب ستار أوف ذا ديزرت البالغة جوائزه 66 ألف درهم.

وتلتقي الخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، على لقب الاتحاد جولد مايل والبالغة إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

ويجتذب الشوط السادس لمسافة 1600 متر المخصّص للخيول المهجنة الأصيلة للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق 12 خيلاً، تتنافس على لقب ثندر هوف مايل البالغة جوائزه 66 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة «تكافؤ» لمسافة 1400 متر على لقب ذا ماري تايم سبرنت البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وتتنافس خلاله 13 من الخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق.

وأعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار أبوظبي للسباق، عن اكتمال جميع الترتيبات لاستضافة السباق المرموق.