«الكاحل» يحرم ألمانيا من كيميتش



لوكسمبورج (د ب أ)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، على حسابه الرسمي بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، يغيب عن مباراة الفريق أمام لوكسمبورج، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض كيميتش لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مران الفريق.

ولن يكون اللاعب متاحاً لخوض مباراة الجمعة ولكنه يسافر مع الفريق إلى لوكسمبورج.

ويتوقع أن يلعب كيميتش أمام سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، في آخر مباراة بالتصفيات لألمانيا.

وأمام لوكسمبورج، سيلعب ريدل باكو بدلاً من كيميتش، ولكن لم يتضح بعد من سيرتدي شارة قيادة الفريق.

ولم يتم استدعاء نائبي كيميتش أنطونيو روديجر وكاي هافيرتز بسبب الإصابة.

وبعد كيميتش (105 مباراة دولية)، يأتي ليروي ساني (70 مباراة دولية) في المركز الثاني، من حيث خوض أكبر عدد من المباريات الدولية.

ولكن تم إعادة جناح جالطة سراي إلى القائمة بعد أن غاب في فترتي التوقف الدولي في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتُعد إصابة كيميتش هي ثاني انتكاسة للمدرب يوليان ناجلسمان في الجانب الدفاعي.

ولم يتمكن نيكو شلوتربيك من المشاركة في التدريب مع الفريق سوى اليوم الخميس، بعدما تعرض لإصابة في القدم ويتوقع أيضاً أن يغيب عن مباراة لوكسمبورج.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا، وبالتأكيد يحسم صدارة المجموعة ويتأهل مباشرة لمونديال 2026 في أميركا كندا والمكسيك حال الفوز بالمباراتين.

كما أن الفوز في المباراتين سيجعل المنتخب الألماني يضمن مكاناً في المستوى الأول في قرعة كأس العالم التي تقام 5 ديسمبر في واشنطن، واحداً من أفضل تسعة منتخبات في التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب منتخبات الدول الثلاث المنظمة.