عبدالله الوهيبي: «بطولة المواهب» بأبوظبي خطوة لاكتشاف جيل جديد من أبطال السباحة



أبوظبي (الاتحاد)



أكد عبدالله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الرياضات المائية، أن تنظيم بطولة المواهب الأولى للسباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي 15 و16 نوفمبر الجاري، يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير رياضة السباحة بالدولة، ويجسد تكامل الجهود بين لجنة المواهب في وزارة الرياضة، واتحاد الرياضات المائية، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، في بناء منظومة وطنية لاكتشاف وصناعة الأبطال.

وأوضح الوهيبي أن البطولة، التي تشهد مشاركة 850 سباحاً وسباحة من 90 جنسية مختلفة، تُعد واحدة من أقوى البطولات المحلية النوعية، نظراً لاعتمادها على أرقام تأهيلية رسمية ومعايير فنية دقيقة، مشيراً إلى أن وجود لجنة فنية مختصة لاختيار المواهب يمنح الحدث بعداً تطويرياً يتجاوز التنافس الرياضي التقليدي.

وقال الوهيبي: «بطولة المواهب تمثل نقلة نوعية في مشهد السباحة الإماراتية، لأنها تتيح لنا رصد وتقييم الأداء الفني للسباحين الصغار وفق مؤشرات زمنية واضحة، بما يسهم في اختيار العناصر القادرة على تمثيل الدولة مستقبلاً، ضمن برامج الإعداد الوطني، والبطولة ليست مجرد منافسة، بل منصة وطنية لاكتشاف وصناعة أبطال الغد».

وأضاف: «وجود هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف الجنسيات والأكاديميات يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة وجهة رياضية عالمية، كما يؤكد نجاح الشراكة بين لجنة المواهب والاتحاد ونادي أبوظبي للرياضات المائية في تنظيم حدث متكامل بمعايير احترافية عالية».

واختتم الوهيبي تصريحه بالتأكيد على أن البطولة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز قاعدة اللعبة في الدولة، واكتشاف الطاقات الواعدة مبكراً عبر بطولات مؤهلة ومعتمدة، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الرياضة في بناء جيل رياضي مستدام وقادر على المنافسة القارية والعالمية.