تونس والأردن يلتقيان ودياً استعداداً لكأس العرب

عمان (أ ف ب)



يحلّ المنتخب الأردني ضيفاً على نظيره التونسي مساء الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في العاصمة تونس، في مباراة دولية ودية، ضمن استعداداتهما لكأس العرب «الفيفا قطر 2025» المقررة في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض المنتخب الأردني الذي تأهل إلى نهائيات كاس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ودية ثانية الثلاثاء المقبل ضد مالي.

ويلعب منتخب الأردن في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم مصر والإمارات والفائز من الكويت وموريتانيا، بينما تلعب تونس في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان ومباراة فلسطين وليبيا.

وأجرى منتخب الأردن حصة تدريبية أخيرة في ملعب عمان الدولي مساء الثلاثاء بصفوف مكتملة، وبإشراف مديره الفني المغربي جمال السلامي، قبل السفر إلى تونس.

وقال السلامي: «منتخب الأردن يفتقد التجربة مع مدارس مختلفة، تونس لديها منتخب قوي ولديه مشاركات عديدة في كأس العالم، ومختلف عن المنتخبات الأفريقية الأخرى من ناحية القوة الدفاعية والخصائص الفنية».

وأضاف «نسعى لاكتساب الخبرة من مواجهة تونس ومن ثم مالي التي لديها لاعبون محترفون في دوريات قوية، وبالتالي المواجهات الودية مهمة بالنسبة لنا».

وأعاد السلامي هداف الدوري المحلي برصيد 8 أهداف محمد العرسان إلى صفوف المنتخب بعد فترة من الغياب، فيما وجد الدعوة للمرة الأولى إلى جناح وست بروميتش ألبيون الإنجليزي تامر بني عودة.

ولعب الأردن ضد تونس ثلاث مرات سابقاً، حيث تفوق الأخير 4-0 في اللقاء الأول عام 1963، ضمن كأس العرب في لبنان، و5-0 في اللقاء الثاني عام 1974 في دورة ودية في سوريا، بينما تعادلا 3-3 ودياً في الثالثة عام 2011 في عمان.

واستهل منتخب الأردن استعداده لكأس العالم مطلع سبتمبر حيث خاض مباراتين وديتين مع روسيا (0-0) وجمهورية الدومينيكان (3-0)، ولعب مثلهما الشهر الماضي في معسكر تركيا حيث خسر أمام بوليفيا (0-1) وألبانيا (2-4).

وكان الأردن أول منتخب عربي يحجز بطاقته إلى نهائيات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مطلع يونيو الماضي، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية خلف كوريا الجنوبية.

في المقابل، بلغت تونس نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخها، مطلع سبتمبر الماضي بتغلبها على مضيفتها غينيا الاستوائية 1-0 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الأفريقية.

وتستعد تونس أيضاً لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب أوغندا ونيجيريا وتنزانيا.