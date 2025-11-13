325 رامياً ورامية يتنافسون في «جولة العين» للسكتون



أبوظبي (وام)



يشارك 325 رامياً ورامية في المحطة الرابعة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخّصة، بنادي العين للفروسية والرماية 15 و16 نوفمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أن جولة العين للسكتون تتضمن منافسات متنوعة لفئات الرجال والسيدات والناشئين، إضافة إلى تتويج 3 أبطال بالرموز الذهبية لهذه الفئات.

وكشفت عن مشاركة 229 رامياً في فئة السكتون للرجال، و47 رامية في فئة السكتون للسيدات، و49 رامياً في فئة السكتون للناشئين.

ونوهت اللجنة إلى أن النجاح اللافت في 3 جولات سابقة للبطولة بكل من الظفرة وعجمان ومصفوت، والمستويات المتميزة للرماة والراميات، يمثل دافعاً كبيراً للمشاركين والمشاركات لإظهار القدرات العالية في المحطة الرابعة بالعين.

وأثنت على التجهيزات الكبيرة في نادي العين للفروسية والرماية، ووضع جميع التدابير الخاصة بالمنافسات، بما يتماشى مع استراتيجية البطولة في إقامة فعالياتها وفق أفضل مؤشرات الأمن والسلامة.

